Coronavirus : Asalfo donne des nouvelles de sa famille auto-confinée

Traoré Salif dit Asalfo est revenu à la charge pour donner des nouvelles sur sa femme et ses enfants qui avaient été confinés au domicile familial au lieu de l'INJS. C'est lors de l'émission « Rien n'à cacher » sur Radio Nostalgie, ce samedi 4 avril 2020, que le leader de Magic System a donné l'information.

Asalfo : « Ma famille est hors d'état de nuire »

Lundi 16 mars 2020, le Président Alassane Ouattara a adressé un discours à la Nation au cours de laquelle il a arrêté certaines mesures sécuritaires et sanitaires en vue d'éviter la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Au nombre de ces mesures, les passagers en provenance d'un pays ayant plus de 100 cas confirmés de personnes contaminées devaient obligatoirement se faire confiner à l'Institut national de la jeunesse et du sport (INJS).

Cependant, sur le vol d'Air France, qui a atterri à l'aéroport international Felix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le 17 mars, se trouvaient des proches du ministre Adama Bictogo, de Traoré Salif dit Asalfo et le footballeur Max-Alain Gradel. Alors que les autres passagers étaient conduits au lieu de confinement indiqué par les autorités ivoiriennes, le joueur et les parents de ces deux personnalités cités rentraient tranquillement chez elles à domicile.

Cette situation avait créé un véritable tollé, et le Président Ouattara avait tapé du poing sur la table en déclarant : « Je ne veux plus que ce genre de comportement se répète. » Les trois concernés avaient alors présenté leurs excuses. Ils se sont par ailleurs lancé dans des actions humanitaires envers les personnes vulnérables.

« Je suis sincèrement désolé pour ce qui arrive. J'ai un réel sentiment de culpabilité de m'être désolidarisé en mettant ma famille en quarantaine hors de l'Injs. Je présente mes excuses pour cela. Toutefois, je rassure l'opinion publique que ma famille est bel et bien en quarantaine suivie par un médecin », avait déclaré Asalfo lors de la survenance de ce scandale.

Lors de l'émission de ce jour, l'auteur de Premier Gaou a donné des nouvelles fraîches de sa femmes et ses enfants auti-confinés. "La famille va très bien. Elle a terminé sa quarantaine, il y a deux jours. Elle a été suivie par un médecin, du 17 au 1er, c'est-à-dire pendant 15 jours au lieu de 14", a déclaré l'enfant d'Anoumabo, avant d'ajouter :

