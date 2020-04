Covid-19: La maladie s'empare de l'intérieur du pays, vigilance!

En Côte d'Ivoire, l’épidémie du Covid-19 poursuit sa progression dans les villes de l’intérieur du pays. Après Bouaké et Soubré vendredi, les villes de Toulépleu et San Pedro ont chacune enregistré, le samedi 4 avril 2020, 1 cas de patient testé positif au coronavirus.

Covid-19: Après Bouaké et Soubré, des cas signalés dans deux autres villes de l'interieur du pays

La situation inquiète au fil du temps en Côte d’Ivoire. La pandémie du Covid-19 semble braver les mesures de prévention et de protection édictées par le gouvernement ivoirien, pour s’implanter dans le pays profond.

Après Soubré et Bouaké vendredi, deux autres villes de l’intérieur du pays ont enregistré des cas avérés de patients testés positifs au Covid-19.

Sur les 27 nouveaux cas de patients détectés porteurs de la maladie, les communes de San-Pédro, dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire, et de Toulepleu à l’ouest du pays, ont chacune enregistré un cas.

C’est le Directeur général de la Santé, Dr Samba Mamadou qui a donné l’information lors du traditionnel point de la situation quotidienne. La Côte d’Ivoire comptabilise ainsi 245 cas de patients atteints de la maladie à coronavirus.

Pour cette seule journée, Abidjan, la capitale économique ivoirienne qui compte plus de 90 % du taux de contamination, a enregistré 25 malades pour la majorité, repartis entre les communes de Cocody et de Marcory.

La progression de cette pandémie venue de Wuhan en Chine est de plus en plus préoccupante, et les autorités sanitaires ivoiriennes ne le cachent plus.

« L’épidémie est généralisée notamment à Abidjan. II n’est pas raisonnable aujourd’hui de se balader à Abidjan sans un masque. Le port du masque à Abidjan doit être obligatoire », a alerté M. Samba, non sans lancer un vibrant appel aux populations.

« Faisons de sorte à ce que la maladie reste à Abidjan et pas à l’intérieur du pays car à l’intérieur, nous avons les personnes les plus fragiles et souvent les personnes les plus âgées », a-t-il appelé.

Selon lui, Alassane Ouattara, le chef de l’Etat ivoirien, et le gouvernement, sont en première ligne dans cette guerre virtuelle engagée contre la progression de la pandémie du Covid-19.

« Nous prendront en charge tous ceux qui seront atteints et nous ferons de sorte à ce que la pandémie ne se propage pas», a promis le directeur général de la Santé.

Non sans appeler les uns et les autres à prendre conscience de la dangerosité de la maladie.

« Mais il faut que chacun prenne conscience de la dangerosité et de l’extrême contagiosité de cette maladie », a-t-il interpellé.