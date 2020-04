Debordo persiste: "Makosso, concentre-toi sur Dieu (...) ça fait démon"

Après avoir publiquement présenté ses excuses au révérend général Makosso pour les propos injurieux qu'il a tenus à l'encontre de ce dernier, Debordo Leekunfa a révélé ce qu'il reprochait réellement à l'homme de Dieu.

Debordo Leekunfa: ''Que Makosso arrête d'être fixé sur les choses du monde''

L'artiste Couper décaler, Debordo Leekunfa, après avoir accusé le révérend général Makosso Camille d'être le principal responsable de la mort de son épouse Tatiana Kosséré, a finalement présenté ses excuses à ce dernier.

Des excuses publiques dont les images ont enflammé la toile la semaine dernière. ''Général Makosso est affecté oohh. J'ai fait mes bêtises sur Facebook. Je vois de mes yeux qu'il est vraiment affecté. Désolé, excuse-moi. Je te demande pardon...je me suis laissé emporter...Mes émotions m'ont emporté. Je te demande pardon. Yako!'', a déclaré Debordo Leekunfa à l'endroit du général Makosso.

Invité à l'emission Peopl'Emik diffusée sur la troisième chaîne nationale (Rti3), Debordo Leekunfa a laissé entendre que son action était sincère et venait du plus profond de son coeur.

Cependant il a donné la principale raison qui l'a poussé à s'attaquer au général Makosso juste après le décès de son épouse.

''Quand j'ai eu mon accident (en 2016), je dis bien accident, c'est à dire que c'est quelque chose qui n'était pas préparé, nous étions sept dans la voiture. Et trois personnes sont décédées dont deux sur le champ et le troisième à l'hopital. Quatre personnes y compris moi ont survenu. Mais jai entendu les gens parler, y compris ce Makosso qui disait que Debordo a sacrifié ses danseurs... Donc de par ce que Makosso m'a fait subir, je me suis laissé emporter par mes émotions... mais j'ai demandé pardon parce que je suis un être humain...'', a affirmé Le Mimi national.

Debordo Leekunfa reproche également au révérend Makosso d'être trop impliqué dans les affaires du Couper décaler. Ce qui n'est pas, selon lui, le rôle d'un homme de Dieu.

Il a donc exhorté le frère ainé de Lolo Beauté à se consacrer entièrement à Dieu. ''Il a tout ce que l'on recherche, c'est un homme de Dieu. Il a le potentiel. Il faut qu'il se mette à la disposition de Dieu. Qu'il arrête d'être fixé sur le monde. Parce que le monde, quand tu renverses, ça fait démon. Donc Makosso, concentre toi sur Dieu'', a conseillé l'auteur du titre Que du saal.