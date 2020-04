Covid-19: Après Hamed Bakayoko, Adjoumani et Aka Aouélé menacés d'infection ?

Le nouveau coronavirus n'épargne vraisemblablement personne, raison pour laquelle il convient d'observer scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement pour éviter de contracter la maladie. À Aboisso, ce samedi 4 avril, les ministres Kobenan Kouassi Adjoumani et Eugène Aka Aouélé ont cependant fait fi de ces régles élémentaires lors de leur visite dans cette localité du Sud-est ivoirien.

Les comportements à risque d'Adjoumani et Aka Aouélé

Le ministre ivoirien de la Défense, Hamed Bakayoko, annonçait, ce lundi 6 avril 2020, sur les réseaux sociaux avoir été infecté du Covid-19. Le seul ministre d'État du Gouvernement ivoirien a en effet annoncé sur les réseaux sociaux, ce lundi, qu'il a été infecté du coronavirus. Bien que ne présentant aucun signe, Hambak s'est tout de même placé en confinement selon les recommandations des médecins.

Amadou Gon Coulibaly rentrait, quant à lui, de 14 jours de confinement après avoir été en contact avec une personne déclarée plus tard contaminée au Covid-19. Le Premier ministre a toutefois été déclaré négatif aux différents tests effectués. C'est donc à juste titre qu'il a effectivement repris du service, ce lundi, à la primature au Plateau.

Le samedi dernier, Kobenan Kouassi Adjoumani était l'émissaire du chef du Gouvernement dans la région du sud-Comoé. Porteur d'un important message du candidat du RHDP Unifié à la Présidentielle de 2020, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a en effet convoyé un important stock de vivres et de non vivres dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce sont 50 tonnes de riz, 2000 lave-mains, 147 cartons de gels Hydro alcooliques, 50 cartons d’eau de javel, pour un montant total de 70 millions de FCFA.

Cette action hautement humanitaire qui s'est tenue à la place Elleingand Etché a cependant été émaillée de quelques comportements à risque, exposant ainsi tous les participants à cette cérémonie à la contamination au Covid-19. D'autant plus que des mesures sanitaires et sécuritaires édictées par le gouvernement ont été foulées aux pieds. Un rassemblement de la population de moins de 50 personnes, garder une distance de sécurité d'un mètre entre les individus, pour ne coter que ces deux mesures, n'ont pas été respectées. Même si les participants portaient un masque, il n'en demeure pas moins que leur attitude va en contre-courant de ce qui a été décidé.

Notons que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé, en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, était également à cette rencontre. Ce dernier a tout de même sensibilisé les populations sur le respect des gestes barrières qui permettra de briser la chaîne de contamination.