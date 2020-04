Éradication du Covid-19 en Côte d'Ivoire: Dr Aka Aouélé très confiant !

En première ligne dans cette bataille acharnée contre la progression du Covid-19, Dr Aka Aouélé, ministre ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique, a dit être optimiste quant aux capacités de la Côte d’Ivoire à éradiquer le plus tôt possible la progression de l’épidémie.

Éradication du Covid-19 : " Nous sommes sur la bonne voie", estime Dr Aka Aouélé

C’est une nouvelle qui devrait réconforter les millions d’Ivoiriens gagnés par la psychose due à la crise sanitaire suscitée par la pandémie de la maladie à coronavirus.

La Côte d’Ivoire compte à ce jour, 190 cas de patients testés positifs au Covid-19 dont 9 cas de guérisons et 1 décès. Mais Dr Aka Aouélé, en première en ligne dans le combat contre le Covid-19, semble optimiste quant aux efforts consentis de part et d’autre pour booter hors des frontières ivoiriennes cette maladie.

En dépit de la propagation de la maladie, le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, estime que le pays est sur la bonne voie pour contrer cette épidémie venue de Chine.

« On n'a pas encore réussi totalement à faire sortir la maladie, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie, grâce au leadership du président de la République Alassane Ouattara et avec l'engagement du Premier ministre », a déclaré mercredi 1er avril le ministre ivoirien de la Santé.

Dr Eugène Aka Aoulé recevait à l’occasion la contribution d’un montant total de 65 millions du Conseil café cacao et des exportateurs locaux dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qui fait de nombreuses morts dans le monde.

Dr Eugène Aka Aouélé reconnaît que cette pandémie mondiale sévit avec une ampleur inédite. Il rappelle que le Covid-19 est une maladie dangereuse et contagieuse, et incite les populations au respect strict des mesures barrières de prévention et de protection édictées par le gouvernement.

Pour l’heure, le président du Conseil régional du Sud-Comoé se réjouit des efforts consentis par le gouvernement ivoirien à l’effet de stopper l'avancée de la pandémie.

Il se dit également réconforté par l'engagement des partenaires aux côtés de l’Etat ivoirien, dans la lutte contre la pandémie.