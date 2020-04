Décès de l'Ivoirienne Marie Rose Guiraud à l'âge de 76 ans

Le monde culturel est encore frappé par la grande faucheuse. Marie Rose Guiraud, la célèbre chorégraphe et fondatrice de l’Ecole de danse et d’échanges culturels (EDEC), s’en est allé ce lundi 20 avril 2020.

Marie Rose Guiraud, figure emblématique de la Chorégraphie, est décédée

Le monde de la culture est en deuil. L'emblématique Marie Rose Guiraud est décédée ce lundi. L'artiste était très mal en point depuis un moment.

Très amaigrie sur les dernières images diffusées récemment sur les réseaux sociaux, Marie Rose Guiraud a tiré sa révérence ce lundi 20 avril 2020, à l’âge de 76 ans.

Danseuse, chorégraphe, actrice, chanteuse, dramaturge, créatrice de costumes, anthropologue, maître de conférence et écrivaine, la native de Oyably (sous-préfecture de Kouibly) dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, est une pionnière de la chorégraphie et de la danse traditionnelle en Côte d’Ivoire.

Née le 10 septembre 1944, Marie Rose Guiraud (MRG) a été très tôt initiée à la danse. A l’âge de 4 ans, elle a commencé sa carrière artistique de danseuse spirituelle et chanteuse traditionnelle africaine.

Diplômée du conservatoire Royal de Liège en Belgique, Marie Rose Guiraud est la fondatrice de plusieurs institutions sociales et caritatives: Ecole privée de danse et d’échange culturel (EDEC), Fondation Guiraud MR/EDEC, les compagnies de danse «Les Guirivoires» et «les Guirettes» en Côte d’Ivoire.