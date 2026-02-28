Côte d’Ivoire : trois femmes arrêtées pour avoir bastonné une TikTokeuse

Côte d'Ivoire : trois femmes arrêtées pour avoir bastonné une TikTokeuse
En Côte d’Ivoire, une responsable de salon de coiffure, sa mère et son employée sont gardées à vue. Elles sont soupçonnées de coups et blessures sur Aurélie Fatiga, une TikTokeuse bien connue. À la base, les deux parties étaient dans une négociation qui devait aboutir à une collaboration.

Contactée pour un partenariat de publicité avec le salon A B Hair, Aurélie Fatiga se retrouve finalement avec une blessure ouverte à la tête. Elle aurait été violemment frappée à la tête par un trépied. La TikTokeuse s’est rendue dans le salon de coiffure à Angré Bessikoi afin de conclure les discussions avec la propriétaire des lieux. Pendant les échanges, un désaccord est survenu entre les deux parties sur le « choix d’un article et les conditions de la collaboration ».

Très vite, la situation est devenue très tendue et une grosse altercation est survenue. Dans la foulée, un coup de trépied aurait atteint la TikTokeuse à la tête. Comme on le voit dans une vidéo qu’elle a postée sur les réseaux sociaux, le sang a jailli et coulait abondamment. Elle a été conduite au CHU d’Angré par des passants.

Informé de la situation, le procureur a instruit les agents de police du 35ᵉ arrondissement à l’effet de procéder à l’interpellation des trois suspectes : la responsable du salon, sa mère et l’une de ses employées. Gardées au poste de police. Gardées au poste de police, elles seront présentées au parquet de Bingerville le lundi 02 mars 2026.

