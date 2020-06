Choix du candidat du PDCI: Tout est bouclé, Houphouët pris en témoin

Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, a été choisie pour abriter la prochaine convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA à la prochaine élection présidentielle ivoirienne. La décision a été prise à l'issue du 13e bureau politique du vieux parti, tenu du 4 au 5 juin 2020 à Abidjan.

Présidentielle 2020: Tout sur la prochaine convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA

La fumée blanche est sortie du 13e bureau politique du PDCI-RDA tenu les 4 et 5 juin au siège du parti à Cocody. Au terme de cette réunion extraordinaire qui a enregistré la participation de 400 membres, Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, a été choisie pour abriter la prochaine convention du parti.

Celle-ci se tiendra les 26 et 27 juillet 2020, de façon éclatée. Au terme de ce conclave, Henri Konan Bédié et les siens devront désigner le candidat qui aura la charge de conduire au pouvoir le vieux parti au soir du 31 octobre, après plus de 20 ans passés dans l’opposition.

Les postulants doivent répondre aux critères suivants : avoir été membre du Bureau Politique pendant au moins 10 ans; être un militant actif du PDCI-RDA; être de bonne moralité; être disponible pour les élections présidentielles d'Octobre 2020, également s’acquitter d’une contribution de 25 millions pour l'organisation de la convention d'investiture.

Ces dispositions ont été adoptées à 95,16 % des suffrages exprimés, soit 354 voix sur un total de 372 votants. Un Comité de validation des candidatures à l'élection présidentielle, sera très prochainement mis en place. Les candidatures sont donc désormais ouvertes.

Reste à savoir qui des cadres du vieux parti, remplissant les conditions sus-mentionnées, oseront affronter Henri Konan Bédié, le candidat naturel du PDCI, dans la course à la candidature du parti pour la prochaine élection présidentielle.