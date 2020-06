Caroline Dasylva déclare sa ''flamme'' à Didier Drogba

La présentatrice de l’émission ‘’C'midi‘’, Caroline Dasylva, dans un live Instagram avec Copa Barry, a dévoilé toute son admiration pour l’icône nationale du football ivoirien, Didier Drogba.

Caroline Dasylva: ‘’Des noms comme Didier Drogba, ça ouvre des portes‘’

Dans un live Instagram avec l’ancien gardien de buts des Eléphants de Côte d’Ivoire, Copa Barry, l’animatrice ivoirienne Caroline Dasylva a révélé que l’une des personnalités qui l’a le plus marquée, c'est l’emblématique capitaine des Eléphants, Didier Drogba.

‘’Une personnalité que je ne peux pas oublier, c’est Didier Drogba. Il m’a impressionnée à tel point que tu ne peux vraiment pas imaginer. Didier Drogba, il a quelque chose, il a un charisme qu’on ne peut pas expliquer. Au-delà du charisme, l’homme n’est pas simple (rires)‘’, a soutenu Caroline Dasylva, avant d’évoquer le passage de l’ancien buteur ivoirien à l’émission ‘’C'midi‘’ en juin 2015.

‘’Il était dans une période où il ne voulait pas passer dans la presse; il y a eu tout ce qui s’est passé après la CAN… Je ne sais pas exactement, mais c’était comme s'il y avait eu un problème et il ne voulait pas passer. Et on a forcé les portes pour qu’il passe. Mais quand il a accepté, tu ne pouvais pas imaginer notre joie… Aujourd’hui, quand je regarde l’émission, je me dis "mais là, c’est pas une animatrice qui a reçu Didier Drogba, c’est une fan inconditionnelle qui l’a reçu"… et lui, il arrive à l’émission avec une certaine simplicité, il joue le jeu, il est calme …‘’, s'est-elle replongée dans la nostalgie.

Candidat à l’élection du président de la FIF, Didier Drogba est régulièrement vilipendé sur la toile. A cet effet, Caroline Dasylva a exhorté l’ensemble des Ivoiriens à respecter leurs icônes.

‘’Je veux dire par rapport aux icônes que nous avons, telles que Drogba, toi (Copa Bary), Yaya Touré; des icônes dans les domaines de la musique ou des médias, il faut qu’on apprenne à respecter ce que nous avons parce que des noms comme Drogba, c’est des noms qui ouvrent des portes. Moi, j’ai fait l’expérience. Nous étions allés pour une mission à l’extérieur, c’était chaud, on n'arrivait pas à retirer de l’argent et quand on nous a demandés de quel pays nous venions. Quand on a dit Côte d’Ivoire, le gars, il ne voyait pas, mais quand on a dit Didier Drogba, l’argent est sorti… Ce cas m’a tellement marquée. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de personnes, sans toutefois le connaitre, qui ont bénéficié du privilège de son nom. C’est pour dire que FIF ou pas, il faut que nous respections l’homme parce qu’il est trop précieux pour la Côte d’Ivoire‘’, a soutenu la belle Caroline Dasylva.