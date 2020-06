Choix du candidat du PDCI: Voici l'homme qu'il faut voir

Henri Konan Bédié, le président du parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), a procédé à la nomination des membres du comité en charge de la réception des dossiers de candidature des soupirants à la candidature du parti à la prochaine élection présidentielle.

Les choses bougent au PDCI-RDA. Le parti est résolument engagé dans la reconquête du pouvoir d’ État, après 20 ans passés dans l’opposition. Moins d’une semaine après l’adoption des critères de choix de son candidat à la prochaine élection présidentielle et la fixation d’une nouvelle date pour la tenue de la convention politique du parti, place désormais à la réception des candidatures des éventuels soupirants.

Les membres du comité des candidatures ont eux, été nommés ce lundi par Henri Konan Bédié. Un comité de 10 membres, chapeauté par l’inamovible Gaston Ouassenan Koné, vice-président et inconditionnel du PDCI-RDA.

L’ancien ministre aura, à ses côtés, Mme Atoube Koko Élisabeth, nommée première vice-présidente de ce comité, et Me Suy Bi, le conseiller juridique du PDCI-RDA, nommé deuxième vice-président. Le secrétariat général de ce comité restreint est l’affaire de Me Blessy Jean Chrysostome, secondé par Dame Linda Sangaret. L’ex-chef rebelle Michel Gueu, Gnrangbé Kouacou, maire de Yamoussoukro, N’guessan Euphrasie, Hiba Chantal Adou N’gouan Bernard, et Me Adje Kakou Luc, sont également membres de ce comité.

Tous ces membres auront la tâche de réceptionner les dossiers de candidatures, vérifier leur conformité et décidé de leur valabilité ou non, en vue de la prochaine convention politique du parti, prévue de façon éclatée les 25 et 26 juillet prochain. Le soupirant à la candidature du PDCI-RDA pour l'élection présidentielle, doit être exclusivement ivoirien ; être militant actif du PDCI-RDA ; être âgé de 35 ans au moins ; avoir été membre du Bureau politique pendant au moins dix (10) années ;être à jour des cotisations des cinq (5) dernières années ; jouir de ses droits civils et politiques ; s’acquitter d’une contribution de vingt-cinq (25) millions de F CFA, servant à l’organisation de la convention. L’investiture du candidat du PDCI-RDA aura lieu à Yamoussoukro, la capitale économique ivoirienne, le 26 juillet 2020.