Coupé-décalé: L'artiste Salvador Plaisir s'explique sur sa vidéo sexuelle

Après sa vidéo sexuelle qui a enflammé la toile la semaine dernière, l’artiste Couper décaler, Salvador Plaisir, est enfin sorti de son silence.

Salvador Plaisir: ‘’J’ai déconné (...) Je demande pardon‘’

Le jeune artiste Couper décaler, Salvador Plaisir, a été au coeur d'un gros scandale qui a enflammé les réseaux sociaux la semaine dernière. En effet, une vidéo de 10 secondes, dans laquelle le poulain de Serge Beynaud se filme en pleine séance de masturbation, a été publiée sur la toile, suscitant ainsi de nombreux commentaires.

Quelques jours après ce scandale, Salvador Plaisir qui se trouve actuellement au Canada, a diffusé une vidéo sur Facebook afin de s’exprimer sur cette affaire. Reconnaissant son erreur, l’artiste Couper décaler a tout de même affirmé que cette situation n’a pas été préparée comme veulent le faire croire certains internautes.

«Je sais que ce que j’ai fait là, devant Dieu, ce n’est pas bien. Même si la vidéo a été diffusée sur le net sans mon accord, je porte la responsabilité de cela... Quand tu es un artiste comme moi, il y a certaines choses qu’il faut éviter de faire. Ceci a encore augmenté ma sagesse…», a-t-il soutenu avant d’ajouter: ‘’Vous savez que je ne suis pas quelqu’un qui aime se faire remarquer. Je fais ma petite musique, mes petits voyages. Je suis toujours dans mon coin … Ma seule façon de me faire remarquer, c’est ma musique, mes concepts et mon style vestimentaire…Pour rien au monde, je ne vais me mettre nu, me filmer et publier sur le net pour rechercher du buzz…‘’, a-t-il confié.

Salvador Plaisir a présenté ses excuses à toutes les personnes qui se sont senties choquées par cette vidéo. ‘’Je sais que j’ai blessé beaucoup de personnes. Je demande pardon à toute la jeunesse ivoirienne. Je demande pardon à tous mes fans qui ont été indignés. Je demande pardon à tout le monde parce que je reconnais que j’ai déconné‘’, a-t-il plaidé tout en rassurant que cet incident ne pourra pas mettre fin à sa carrière musicale.

‘’Je suis présentement au Canada. J’attends qu’on ouvre les frontières pour rentrer sur Paris, finaliser une mixtape et ensuite je rentre à Abidjan pour lancer une dernière bombe. Je suis un artiste. Ce n’est pas ce malheur qui va me stopper. Non jamais! Je dois foncer...‘’, a rassuré le poulain de Serge Beynaud.