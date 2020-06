Après le décès, Yvidéro dévoile tout sur sa relation avec le Col. Wattao

La comédienne Yvidéro a expliqué la nature de ses relations avec le défunt Colonel Issiaka Ouattara alias Wattao. Elle a également expliqué les raisons de son absence à ses obsèques.

Yvidéro: ‘’Je salue la mémoire de feu Wattao. Il est toujours vivant pour moi’’

La talentueuse comédienne ivoirienne Yvidéro avait été très affectée par la mort du colonel major, Issiaka Ouattara alias Wattao, survenue le 5 janvier 2020. Autrefois très proche de l'ancien Com'Zone de Bouaké, La Didi n'a pas pu s'empêcher de publier plusieurs photos du Colonel Wattao en y ajoutant un commentaire assez émouvant.

''Ce que je retiens de toi, c’est l’homme têtu au grand cœur que tu étais. Tu as été là pour chacun de tes proches à chaque fois que l’on a eu besoin de toi; une épaule sur laquelle on pouvait pleurer; l’ami qui savait nous faire rire et le Père conseiller et protecteur... Nous savons qui tu étais, c’est le plus important. Qui suis-je pour te juger toi un homme comme moi? Que le bon DIEU te pardonne tes fautes; qu’il apaise le cœur de ceux que tu as blessés volontairement et involontairement; qu’il nous console nous tes proches...C’est avec les larmes que j’écris ce texte pour parler de toi au passé. Merci pour tout ! Merci Papa!'', avait déclaré Yvidero.

Cependant, à l'exception des chanteurs zouglou Yodé et Siro, Yvi avait, comme la plupart des autres artistes, brillé par son absence aux obsèques du colonel Wattao. Chose qui avait écœuré de nombreux observateurs vu que, de son vivant, l’ex chef rebelle a toujours été aux côtés des artistes ivoiriens.

Près de 4 mois après son inhumation, la comédienne Yvidéro, dans un live Facebook, a expliqué la nature de ses relations avec le colonel Wattao tout en dévoilant les raisons de son absence aux obsèques de ce dernier.

‘’Mon histoire avec Wattao est une histoire qui date de très longtemps. C’est quelqu’un qui m’a beaucoup apportée sur le plan conseil, coaching. J’ai entendu beaucoup de choses comme quoi il a acheté ma voiture; il m’a donné beaucoup d’argent. Ce n’est vraiment pas le cas. Je ne base pas mes amitiés sur le matériel‘’, a-t-elle soutenu.

Avant d’ajouter: ‘’J’ai été malade; j’ai été hospitalisée. J’ai le droit d’être malade, j’ai le droit de ne pas assister à des obsèques car je suis dans l’incapacité de me déplacer. C’est vrai que c’est quelqu’un qui m’a apporté beaucoup dans la vie mais si je suis dans l’incapacité de me rendre à ses obsèques, on peut me le concéder. Je salue la mémoire de feu Wattao. Il est toujours vivant pour moi’’.