Vive émotion au sein des artistes après le décès du Colonel Wattao

Plusieurs artistes ivoiriens ont exprimé leur désolation après la mort du colonel Issiaka Ouattara alias Wattao survenue dimanche aux États-Unis.

Le colonel Wattao, l'ami des artistes, est décédé

Le Colonel Issiaka Ouattara dit Wattao était très proche des acteurs du showbiz en Côte d'Ivoire. Généreux envers les artistes ivoiriens, il était régulièrement cité dans les différentes productions musicales de certains artistes tels que Dj Arafat, Debordo Leekunfa, Kedjavara, Les Leaders et bien d'autres.

C'est plusieurs artistes et autres acteurs du showbiz qui ont exprimé leur désolation après l'annonce de son décès survenu le dimanche 5 janvier 2020 aux États-Unis. Le Molare a donc été l'un des tout premiers à réagir via une publication sur sa page Facebook.

''Plus qu’un grand frère pour moi. Tu as été là à toutes les périodes difficiles comme de joie. Je ne sais même pas quoi dire depuis️ que ton âme repose en paix'', a écrit Molaré sur ses comptes Facebook et Instagram. ''Mon colonel'', a tout simplement écrit Ariel Sheney qui n'en revient pas.

Maty Dollar, une des premières femmes du Couper décaler, est aussi inconsolable. ''Je ne crois pas. Pourquoi si tôt?'' s'est-elle interrogé, quand le poulain de Serge Beynaud, le jeune Salvador Plaisir écrit: ''Papa Wattao, homme au grand coeur. Que Dieu t'accepte à ses cotés. Repose en paix'', a-t-il écrit.

''Que la terre te soit légère, vieux père Wattao. Comme je ne cesse de le repeter, les temps sont mauvais. Restons sous la couverture de Dieu le père tout puissant", a écrit Debordo Leekunfa.

Rappelons que l’ancien com’zone de Bouaké, a tiré sa réverance dimanche 5 janvier 2020 à 20h40 (heure de New York), soit à 1h40 (heure d’Abidjan). Il a rendu l’âme des suites d’une complication d’une crise de diabète pour laquelle il avait été évacué au Maroc puis aux États-Unis. Wattao avait été tout récemment promu colonel major de l'armée de terre. Il n'aura même pas pu profiter des avantages liés à ce nouveau grade.