Après l'attaque terroriste : Ariel Sheney parle aux Ivoiriens

Ariel Sheney est très triste en ce moment. Le chanteur de couper décaler a exprimé sa profonde douleur à la suite de l'attaque meurtrière qui a frappé la Côte d'Ivoire, dans le nord du pays. Le colonel Lobofoué a rendu un vibrant hommage aux hommes tombés sous les balles assassines des ennemis du pays.

Ariel Sheney en colère après l'attaque au nord de la Côte d'Ivoire

Jeudi 11 juin 2020, une mauvaise nouvelle s'est répandue en Côte d'Ivoire. En effet, selon un communiqué publié par le général de corps d'armée Lassina Doumbia, "aux environs de 3 heures du matin, le poste mixte armées-gendarmerie, à Kafolo, sous-préfecture de Sikolo, dans le nord-est de la Côte d’Ivoire, a été attaqué par des individus armés non identifiés". Le bilan provisoire établi par les autorités ivoiriennes mentionne une dizaine de morts, six blessés et un assaillant neutralisé. Très vite, Hamed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense est monté au créneau afin de rassurer les Ivoiriens. "Dans les jours qui viennent, la réponse sera à la mesure de cette attaque. C’est une attaque terroriste. Quelle que soit sa nature, nous sommes en train de faire des enquêtes. Les services d’investigations pourront, au bout de l’enquête, préciser la nature précise et les origines", a promis le Premier ministre par intérim.

Poursuivant, le député d' Abobo a déclaré que l'armée ivoirienne va renforcer sa présence autour de la frontière. "Il y aura immédiatement du renfort aérien. Le plus important, c’est de protéger nos populations et le territoire", a-t-il clarifié.

À l'annonce de l'attaque terroriste, Ariel Sheney a témoigné son soutien aux militaires et gendarmes qui ont perdu la vie. L'ancien poulain d'Arafat DJ a affiché sa tristesse à travers une publication sur son compte Instagram. Pour Ariel Sheney, "lorsque notre nation est attaquée, c'est l'ensemble des Ivoiriens qui est attaqué. Lorsque de braves citoyens qui dédient leur vie à la sécurité nationale sont lâchement abattus, c'est notre cœur qui est meurtri". L'auteur de la chanson Amina a rendu un hommage à ces soldats tombés au front, car ils sont morts en oeuvrant pour la Nation. "C'est pour nous qu'ils ont perdu la vie", a écrit Ariel Sheney.