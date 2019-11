Ariel Sheney succède à Dj Arafat: Record YouTube avec "Amina"

Ariel Sheney a le vent en poupe. L'étoile montante de la musique ivoirienne vient de réaliser un record jamais égalé dans l'histoire du couper décaler. L'ex-poulain de feu Arafat DJ n'arrête pas de gravir les échelons.

L'artiste Ariel Sheney réalise un nouveau record

L'artiste couper décaler, Ariel Sheney, est l'une des valeurs sûres de la musique ivoirienne. Adulé par de nombreux jeunes en Côte d'Ivoire, le petit Nouchi d'Abobo se démarque par son extrême polyvalence et sa capacité à associer le genre musical créé par feu Douk Saga à d'autres styles musicaux tels que le rnb, le rap, le style naïja et bien d'autres. C'est tout logiquement que ses différentes chansons connaissent un succès retentissant en Côte d'Ivoire et à travers le monde.

Plus de sept mois après la sortie du titre à succès ''Amina'', qui lui a ouvert les portes de l'international, l'ex-poulain de la Yorogang n'a pas encore fini avec les records de cette chanson. Après avoir franchi le million de vues en seulement trois jours sur le premier réseau social de partage vidéo, YouTube, le clip ''Amina'', qui a vu la participation de la Bimbo togolaise, Maria Mobil, vient de franchir un autre cap jamais égalé dans l'histoire du couper décaler. En effet, le clip de la chanson ''Amina'' a atteint la barre des 20 millions de vues sur YouTube.

Même si le petit Nouchi d'Abobo n'a pas communiqué sur ce record contrairement aux précédents, force est de reconnaître qu'il s'agit là d'une belle performance qui prouve que cette chanson a toujours de l'impact, malgré les autres productions du colonel Lobofouet, telles que le featuring avec l'artiste camerounais Koc intitulé ''On s'en fou'' et son dernier concept '' Tchoko Tchaka'' .

Pour rappel, Ariel Sheney est désormais le boss d'un label de production de musique dénommé ''As Record'', qui a récemment mis sur le marché le single du jeune Fior de Bior, intitulé ''Kpokpopouho Soualélé'' . Le colonel Lobofouet est également à la recherche d'un ingénieur de son afin d'étoffer son effectif.