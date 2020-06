Marius Konan (député PDCI) recadre sévèrement Dah Sansan

L’honorable Marius Konan, député PDCI-RDA d’Attiégouakro, juge « irresponsables » les propos de Dah Sansan, tenus dimanche dernier sur la chaîne de télévision NCI et mettant en doute la crédibilité de l'ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié.

Le député Marius Konan remonte les bretelles à Dah Sansan après sa sortie contre Bédié

« Bédié a arnaqué politiquement le président Alassane Ouattara. Ce qu’on attendait de l’appel de Daoukro, ce n’est pas ce qui a été fait », lâchait dimanche dernier l'honorable Dah Sansan, sur le plateau de la Nouvelle chaine ivoirienne (NCI). Le premier responsable de la jeunesse du RHDP, avait également à l'occasion estimé que l’histoire du légendaire président du PDCI-RDA rime avec « détournement » et d’autres « bassesses » ayant contribué à plonger la Côte d’Ivoire dans une spirale de crise politico-économique.

Des propos suffisamment "graves" qui n'ont évidemment pas laissé indifférent l’honorable Marius Konan, membre du Bureau politique du PDCI-RDA et inconditionnel de l’ancien président Henri Konan Bédié. « Ce que M. Dah Sansan a dit est suffisamment grave pour que son parti l’interpelle ? Ce ne sont pas des propos dignes d’un responsable de jeunesse, en plus un élu », s’est d’entrée insurgé le député d’Attiégouakro, ce vendredi sur la télévision numérique du PDCI-RDA.

Selon lui, Henri Konan Bédié reste et demeure « un monument » pour l'ensemble des Ivoiriens. « Tout ce qu’on réalise aujourd’hui a été pensé soit directement par lui-même, soit il a été associé au moment de la conception », rappelle le jeune cadre du PDCI-RDA, avant de poursuivre : « Bédié, c’est plus de 60 ans d’engagement au service de la Côte d’Ivoire et je pense que si on a envie de faire du chemin, si on a envie de donner de l’exemple aux autres, le minimum, c’est de donner à César ce qui est à César », conseille-t-il au député RHDP de Bouna.

Puis Marius Konan de qualifier « d’ irresponsables » les propos « désobligeants » tenus par le député Dah Sansan. « J’invite les jeunes du PDCI à ne pas accorder de l’importance à de tels propos », exhorte-t-il. « Et si on veut parler d’arnaqueur, ce n’est pas au PDCI qu’il faut les chercher. Nous sommes un parti sérieux », a-t-il laissé entendre.