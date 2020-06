Dah Sansan aux camps Gbagbo et Affi: "Vous faites honte à la Côte d’Ivoire"

Dah Sansan, premier responsable de la Jeunesse du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), s’est invité dans la crise qui secoue le Front populaire ivoirien (FPI), parti fondé par Laurent Gbagbo.

Réconciliation nationale: Dah Sansan (député RHDP) renvoie à leurs copies extrémistes Gor et pro-Affi

Il y a neuf ans, le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo était arrêté à Abidjan. Aujourd’hui, son parti, le FPI, est au bord de l’implosion. Pris dans une guerre de leadership, les barons de l’ancien régime ont choisi chacun leur camp. D’un côté, les partisans de Pascal Affi N’Guessan et de l’autre, ceux restés fidèles à l'ancien chef de l'Etat ivoirien. Alors que l'on croyait dissipées les mésententes entre ces deux factions, surtout après la rencontre de Pascal Affi N’guessan, détenant légalement les clés du parti, et l’ancien président Laurent Gbagbo, le FPI semble à nouveau replonger dans une nouvelle crise.

Ce lundi 8 juin 2020, Affi N’guessan a d'ailleurs pris la décision de suspendre le dialogue avec ses anciens camarades, dénonçant un manque de franchise dans les discussions en vue de la réunification du parti, initiées depuis février dernier. Mais un parti divisé peut-il prétendre conduire en de bons termes un projet de réconciliation au niveau national?

Pour Dah Sansan, député RHDP de Bouna, la réponse est négative. Le chef de file de la Jeunesse proche du président Alassane Ouattara, qui participait à un débat télévisé, dimanche 7 juin sur la nouvelle chaîne ivoirienne (NCI), a été sans pitié pour ses pairs de l’opposition. Selon lui, la condition sine qua non pour l’ouverture d’un dialogue républicain incluant le PDCI, le FPI et le RHDP, ce serait tout d’abord la réunification du FPI et le règlement des dissensions qui prévalent au sein du PDCI-RDA du président Henri Konan Bédié.

«Je vous demande de vous inscrire dans la légalité. Si nous n’avez pas le sens de la légalité, chez nous RHDP, nous avons le sens de la légalité et c’est en son nom que nous parlons », a-t-il dit d’entrée, avant de poursuivre: « Voici des gens qui passent tout leur temps à se battre. Pensez-vous qu’ Assoa Adou et Pascal Affi N’guessan puissent s’asseoir ensemble et discuter ? On souhaite à votre niveau que la réconciliation se fasse. Une fois à votre niveau au FPI, vous êtes soudés, et vous portez un même projet, au PDCI ils sont soudés et qu’ils portent le même projet, alors on pourra parler de réconciliation ».

L’honorable Dah Sansan dénonce le fait que des partis politiques fonctionnent sur la base de leurs « petites équipes » sans penser au peuple qu’on passe tout le temps « à duper et à arnaquer ». « La Côte d’Ivoire ne se limite pas au FPI; elle ne se limite non pas également au PDCI. Donc entendez-vous. Si vous vous entendez et que vous êtes unis, alors on peut parler maintenant de réconciliation » a-t-il insisté.

Puis de s’en prendre aux extrémistes du FPI. « Quand vous vous serez accordés sur vos divergences qui en réalité font honte à la Côte d’Ivoire, alors on pourra parler de réconciliation », a-t-il conclu.