Valentin Kouassi et Dah Sansan s'empoignent violemment: Les raisons

Valentin Kouassi, président de la Jeunesse urbaine du PDCI-RDA, s’en est vertement pris à l’honorable Dah Sansan, premier responsable de la jeunesse du RHDP, qui, dimanche dernier sur NCI, a accusé Henri Konan Bédié d’avoir essayé "d’arnaquer politiquement" le président Ouattara avec son appel de Daoukro.

"L'arnaqueur, c'est celui qui a promis l'émergence mais qui n'est jamais arrivée" (Valentin Kouassi)

Fini l’idylle qui régnait il y a quelques années entre le PDCI-RDA et le RDR du président Alassane Ouattara. Place désormais à l’adversité. Aucune retenue quand il s’agit de défendre ses intérêts politiques à moins de 5 mois de la prochaine élection présidentielle. Lundi dernier, lors d’un débat télévisé sur la nouvelle chaine ivoirienne (NCI), l’honorable Dah Sansan, évoquant la défunte alliance PDCI-RDR, a tourné en dérision Henri Konan Bédié, le président du parti septuagénaire.

Le député de Bouna avait, à l’occasion, accusé Bédié d’avoir, avec son appel de Daoukro, tenté d’arnaquer politiquement Alassane Ouattara, le chef de l’Etat ivoirien. « Bédié a arnaqué politiquement le président Alassane Ouattara. Ce qu’on attendait de l’appel de Daoukro, ce n’est pas ce qui a été fait », avait-il lâché, ajoutant qu’il était hors de question pour son parti, le RHDP, de laisser prospérer le "mensonge" selon lequel Alassane Ouattara, son mentor, aurait promis à Konan Bédié de lui retourner l’ascenseur présidentiel à l’élection présidentielle de 2020.

« Il n’est pas question de laisser ce mensonge prospérer. On n'a rien promis à Bédié et je vais vous dire qu’en réalité, Bédié à arnaqué le président Alassane Ouattara », a-t-il insisté. En réaction à cette sortie perçue comme un véritable acte d' « ingratitude », Valentin Kouassi, le président de la jeunesse du PDCI-RDA, n’a pas hésité à donner la réplique à son ancien compagnon de lutte. « Lors de ce débat, nous avons constaté que la jeunesse du RHDP est un conglomérat d'illettrés politiques qui excellent dans la violence sous toutes ses formes, physique et verbale », a réagi Valentin Kouassi.

«Qu'ils sachent une bonne fois pour toutes que le président Henri Konan Bédié n'a pas d'égal au RHDP », a-t-il ajouté. L’arnaqueur, selon lui, se trouve plutôt du côté du RHDP. « Qu'il cherche l'arnaqueur de leur côté car pour nous, l'arnaqueur est celui qui ne tient pas ses promesses et qui dit et se dédit. L'arnaqueur, c'est celui qui a promis l'émergence mais qui n'est jamais arrivée. Le Président Henri Konan Bédié est une personnalité constante qui tient ses engagements. Ce sont eux au RDR qui n'ont pas respecté leur parole et qui ont voulu escroquer moralement les militants du PDCI-RDA », a rétorqué le président de la JPDCI urbaine.