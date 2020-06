PDCI-RDA: Bédié pose deux conditions au BP pour le choix du candidat

Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a pris part à la clôture du 13e bureau politique (BP) de son parti, tenu les jeudi 4 et vendredi 5 juin 2020 à Abidjan. Ci-dessous l'intégralité de son discours.

Henri Konan Bédié séduit et convainc le bureau politique du PDCI-RDA

Nous nous retrouvons cet après-midi pour l’adoption de nos travaux effectués par vos soins, d’hier à aujourd’hui, sous la bienveillante supervision du Secrétaire Exécutif, chef du Secrétariat Exécutif, par ailleurs Coordonnateur des travaux préparatoires de l’organisation et de la tenue de notre prochaine convention d’investiture du candidat du parti à l’élection présidentielle d’octobre prochain.

Je note, au vu des résultats qui viennent d’être rappelés par le Secrétaire Exécutif, Président de séance des quatre sous-sessions de notre Bureau Politique extraordinaire, que les travaux se sont déroulés dans la Discipline, la courtoisie et avec beaucoup d’engagement militant qui caractérisent les membres du bureau politique que vous êtes.

Je note que vous avez su aborder les grandes questions qui touchent aux fondements et à l’équilibre de notre prestigieux et grand parti; à savoir adopter les modalités de préparation et d’organisation de la convention d’investiture de notre candidat à l’élection présidentielle d’octobre prochain.

En effet, il n’est pas aisé d’aborder ces questions que vous avez réussi à traiter efficacement, qui dans bien des cas créent des fractures entre les militants.

Je me réjouis que vous ayez privilégié d’échanger à fond sur certains sujets et même en ayant recours aux votes pour dégager une majorité, conforme à notre idéal démocratique.

Au vu du compte-rendu des débats fait par le Secrétaire Exécutif, chef du Secrétariat Exécutif, j’ai proposé que les critères de candidature se rapportant à la bonne moralité et à la disponibilité soient supprimés, en raison de leur caractère subjectif. Cette proposition a été adoptée par l’assemblée.

En effet, de mon point de vue, le critère de militant actif, tel qu’adopté lors du 12ème congrès du parti, est suffisant pour attester de la disponibilité de tout militant.

De même, la bonne moralité de tout citoyen, militant de notre parti, peut être appréciée à travers le casier judiciaire qui est une pièce administrative délivrée par des autorités compétentes en la matière.

Au regard de la qualité des travaux, je vous félicite et voudrais vous exprimer ma fierté et nous inviter tous à nous engager à prendre part à toutes les opérations d’établissement des pièces administratives pour notre inscription sur la liste électorale, dont la révision commence très bientôt.

Il s’agit de donner un sens et une finalité à la tenue de notre prochaine convention d’investiture; à savoir nous donner les moyens pour reconquérir effectivement, le pouvoir d’Etat en octobre prochain, avec le concours des partis membres de notre coalition ( CDRP) et ceux de l’ensemble de l’opposition significative.

Par ailleurs, me référant au rapport de synthèse de l’huissier assermenté, confirmant la sincérité et la régularité des différentes délibérations de chacune des sous-sessions, il revient aux différents instances à mettre en place de faciliter, dans les meilleurs délais, l’organisation et la réussite de cette convention.

Sur ce, Chers membres du Bureau Politique, je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour en famille et déclare clos les travaux de la session extraordinaire de notre Bureau Politique.

Fait à Abidjan, le 05 juin 2020.

Henri Konan BEDIE

Président du PDCI-RDA