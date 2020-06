Attaque de Kafolo: Action 2020 dénonce des "actes de barbarie", ce qu'il prépare

Le mouvement Action 2020 a apporté son soutien ferme aux autorités civiles et militaires ivoiriennes suite à l’attaque meurtrière survenue jeudi dernier au poste frontalier de Kafolo (nord de la Côte d’Ivoire), ayant fait une dizaine de morts.

Attaque de Kafolo: Action 2020 salue la mémoire des victimes et apporte son soutien ferme au gouvernement

Une attaque djihadiste en Côte d'Ivoire, la deuxième du genre après l'attentat de Grand-Bassam en 2016, a coûté la vie à une "dizaine" de soldats ivoiriens dans la nuit de mercredi à jeudi à Kafolo, dans le nord-est du pays.

Une autre attaque a été signalée le lendemain dans la localité de Gbêya, faisant également des blessés dans les rangs des Forces de défense et de sécurité. Pour l'heure, il n'y a eu aucune revendication de ces funestes attaques.

Mais pour Action 2020, un mouvement de soutien proche du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP ), ces actes "barbares" sont le fait des ennemis de la paix, dans la seule intention de saper le processus de développement de la Côte d’Ivoire, entamé par le gouvernement.

« Le Mouvement ACTION 2020 appelle au sens du patriotisme et demande à tous les jeunes épris de liberté et de paix à se lever et à faire barrière à ces agissements contraires aux idéaux de progrès et de développement d'une nation », a lancé Kader Fofana.

Le président de Action 2020 a par ailleurs adressé ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes tombées sur le champ d’honneur et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Action 2020 a témoigné son soutien indéfectible au chef de l’Etat, Alassane Ouattara, et à l’ensemble des autorités civiles et militaires.

Le mouvement annonce des actions de terrain les jours à venir, pour "faire barrage à ces actes de barbarie".