Détenu à la MACA, Tiesco le sultan en danger ? : DJ Lewis prévient

Tiesco le sultan croupit actuellement derrière les barreaux de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA). Le chanteur de couper décaler a été reconnu coupable de "diffamation, injures et outrage public à la pudeur sur les réseaux sociaux". Suite à la condamnation de ce dernier, DJ Lewis a décidé de réagir.

DJ Lewis vole au secours de Tiesco le sultan

La nouvelle est tombée le mardi 9 juin 2020. La Plateforme de la lutte contre la cybercriminalité (PLCC) a annoncé l'interpellation d'Armand Trésor, plus connu sous le nom Tiesco le sultan. Il était reproché à cet adepte du couper décaler des faits de "diffamation, injures et outrage public à la pudeur sur les réseaux sociaux". Le chanteur avait été accusé par le footballeur international Max Gradel d'avoir tenu des propos diffamatoires en son endroit. Une plainte a même été déposée contre le patron du label Music Rebel pour diffamation, injures publiques, chantage et tentative d'extorsion de fonds.

Cette affaire n'a pas trouvé une issue favorable que Tiesco le sultan se signale de la plus mauvaise des manières. En effet, l'artiste décide de publier des vidéos dont le contenu n'échappe pas à la Plateforme de la lutte contre la cybercriminalité, qui estime que celles-ci ""mettent en scène des jeunes filles à moitié nues exécutant des danses érotiques". Armand Trésor est donc interpelé afin d'être auditionné. Conduit devant le parquet, Tiesco le sultan a été jugé le 2 juin 2020 et condamné à un mois de prison ferme pour diffamation et atteinte à la pudeur. Il devra aussi payer une amende d'un million de francs CFA.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, DJ Lewis, acteur du couper décaler, a apporté son soutien à Tiesco le sultan. L'auteur du titre "Grippe aviaire" a décidé de se rendre auprès du boss de Music Rebel afin de lui témoigner sa compassion. Il en a profité pour mettre l'inculpé en garde contre tout comportement qui le conduirait à subir des sévices corporels. DJ Lewis a saisi l'occasion pour reprocher à Tiesco le sultan d'avoir délaissé la musique pour la recherche du buzz.