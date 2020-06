Révision Liste électorale: Ouattara Gnonzié dénonce et exige un report

Ouattara Gnonzié, Président du Rassemblement pour la paix (RPP), demande la prolongation de la date du délai imparti pour l'opération de révision du listing électoral. Dans la déclaration ci-dessous, l'opposant au régime Ouattara relève les difficultés rencontrées par les pétitionnaires dans le déroulement de l'opération démarrée depuis le 10 juin 2020 et qui devrait prendre fin ce mercredi 24 juin.

Ouattara Gnonzié: "Le RPP exige du gouvernement la prolongation de la date de la révision électorale jusqu’au 07 juillet 2020"

La Direction du RPP s’est réunie ce lundi 22 juin 2020 pour faire le point de la situation relative à l’examen des différents points portant sur la liste électorale des élections présidentielles 2020. Après les rapports des responsables régionaux, municipaux et sous-préfectoraux du parti sur l’ensemble du territoire, il ressort que les partis de l’opposition ont eu raison de contester et déclarer l’insuffisance des dates du 10 au 24 juin 2020 pour l’organisation desdites opérations. En dehors de ce calendrier guère approprié, le gouvernement RDR-RHDP a multiplié les obstacles et les discriminations pour empêcher les militants de l’opposition d’avoir accès aux procédures de différentes opérations.

Ainsi : En raison des prétextes liés aux procédures de la non-propagation de la pandémie COVID-19, les militants de l’opposition sont interdits, vivant à Abidjan et au sud, de se déplacer à l’intérieur du pays. Aux yeux du gouvernement seuls les membres des institutions sont autorisés à faire les tournées et les sensibilisations. Nul n’ignore, cependant, au contraire, seuls les partis politiques, conformes à la constitution concourent à la formation de la volonté du peuple et à l’expression du suffrage. La disposition contraire inventée de toutes pièces pour contrarier la constitution est une manipulation et une discrimination, grotesques, pour dénaturer la transparence des élections.

Alors que le gouvernement annonce que les populations peuvent s’inscrire sur la liste électorale, avec un Certificat de nationalité ayant un timbre de deux mille cinq cents (2500)FCFA, les militants de l’opposition nous annoncent qu’il leur est exigé selon les villes et des départements des timbres allant de trois mille (3000) FCFA à quatre mille cinq cents (4500) FCFA minimum. Pour la transparence du scrutin et l’engouement des élections du scrutin, le RPP exige du gouvernement la prolongation de la date de la révision électorale jusqu’au 07 juillet 2020 et de lever au plus vite les discriminations de déplacements imposées aux militants de l’opposition dans les sites de révision électorale et de ramener les prix des timbres sur l’ensemble du territoire des Certificats de Nationalité au prix unitaire de deux mille cinq cents (2500)FCFA.