Le Préfet Vincent Toh Bi et les CBLP engagés dans la lutte contre la COVID-19

L' audience accordée par le Préfet d' Abidjan Vincent Toh Bi mercredi dernier aux Communicateurs Bénévoles pour la lutte et la prévention contre la COVID-19 (CBLP- COVID-19) avait pour but de faire le point des 100 jours d' activités de ce movement.

Lutte contre la COVID-19: Les CBLP félicités par le Vincent Toh Bi, Préfet d' Abidjan

Paul César Ehouman Bolou, le Coordonnateur géneral des Cblp- Covid-19, a expliqué qu'il s'agit d'une organisation qui a pour but de sensibiliser, de communiquer d' informer mais surtout de former la population à l' appropriation des mésures barrières. Faisant le point de leurs activités au Préfet d'Abidjan, le 1er responsable de cette entité a fait savoir que le sigle Cblp-Covid-19, renvoie à une plate forme whatsapp de plus de 250 personnes, une page facebook de plus de 10.000 abonnés et bientôt un site internet fonctionnel et un mini périodique d' informations gratuit sur la pandemie de 4 pages.

Il a poursuivi pour souligner que son organisation regroupe plusieurs personnalités venues de tous les horizons et diversités sociologiques, ethniques, religieuses et politiques qui participent à la veille stratégique, à l' alerte mais aussi à la disponibilité d' informations de premiére main en vue de faire connaitre et comprendre la pandémie.

Pour conclure son propos, le coordinateur général des Cblp-Covid-19 a fait un briefing des sorties terrain du mouvement avec son bureau qui l' ont conduit à Abobo, Aboboté, N' dotré, dans les gares routières, les marchés à Yopougon gesco, Niangon; dans plusieurs cours et domiciles privés à forte densité de population. Ce sont plus de 300.000 personnes visitées, touchées et sensibilisées durant ses 100 jours d' activités. Et les Cblp- Covid-19 comptent les tois prochains mois, toucher plus d'un million de personnes par leurs communications et sensibilisation sur la maladie.

Pour sa part, le Préfet Vincent Toh Bi a apprécié la demarche; il a félicité les Cblp- Covid-19 dont il est un des membres d' honneur. Prodiguant des conseils avisés pour une réorientation de la lutte face à la baisse de la garde, dûe au déconfinement progressif, l' ex Dircab du Ministre de l' intérieur a souhaité une implication plus formelle de l' organisation à travers la mise à disposition d'un bilan et des perspectives d' activités en vue d' un encadrement plus accentué. D'autres rencontres sont prévues avec d'autres autorités en vue de présenter le mouvement qui entend aller encore plus loin dans la lutte.

Sercom CBLP-COVID19