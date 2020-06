Révision Liste électorale: Samba David dénonce de graves irrégularités

Samba David, coordonnateur de la Coalition des Indignés de Côte d'Ivoire, a, dans une déclaration, relevé de « graves irrégularités » dans la conduite de l’opération de révision du listing électoral, démarrée depuis le 10 juin dernier.

Révision de la liste électorale: Samba David dénonce de "graves irrégularités" et interpelle les autorités

(...) La Coalition des Indignés de Côte d'Ivoire(CICI) voudrait déplorer deux faits graves: l'attaque du poste-frontière de Kafolo le mercredi 10 juin et l'éboulement de terre survenu à Anyama le jeudi 18 juin, deux événements qui ont coûté la vie à des compatriotes.

La CICI s'incline sur les dépouilles mortelles des victimes des deux malheureux événements et présente ses condoléances aux familles éplorées.

Les faits

Les autorités ivoiriennes ont lancé le 10 juin 2020, l'opération d'enrôlement sur les listes électorales. Cette opération est prévue pour se tenir jusqu'au 24 juin. C'est donc demain qu'elle prend fin. Elle n'aura duré que 14 jours. Pourtant

-Les pétitionnaires rencontrent beaucoup de difficultés pour obtenir les pièces administratives exigées.

-Il y a une pénurie des imprimés pour les certificats de nationalité et les certificats de résidence.

- Quand les imprimés sont disponibles, les coûts des timbres pour faire ces actes sont surfacturés. De 500F en principe, ces timbres sont proposés à 1000F, 2000F voire 3000F CFa.

Les tablettes qui servent à l'enrôlement sont défaillantes dans plusieurs localités. Soit elles fonctionnent à un rythme ne permettant pas d'enrôler le maximum de personnes par jour, soit elles se plantent carrément.

- Le recrutement des enrôleurs obéit encore au malheureux concept du rattrapage ethnique. Par exemple, dans la région du Gbêkê, 97% des personnes chargées de conduire l'opération sur le terrain ont des noms à consonance nordique.

-Les 3% qui restent, c'est-à- dire les enrôleurs qui ne sont pas du Nord ont reçu des tablettes défaillantes.

-Il a été dit qu'après une journée de travail, les agents rentrent chez eux avec les tablettes. Mais aux non- ressortissants du Nord, on retire les tablettes. Et le lendemain, on leur remet d'autres tablettes encore moins performantes.

-selon des informations, des personnes véreuses demanderaient les pièces d'Ivoiriens avec comme arguments leur établir des CNI gratuitement. Mais après, les pièces servent à établir de faux documents administratifs à des non-nationaux qui sont ensuite introduits sur les listes électorales.

-En 2015, il y avait 6.600.000 électeurs. Selon l'ONG OSIWA, on doit s'attendre à 12 millions d'électeurs cette année. Donc, on a environ 5.400.000 nouvelles personnes à inscrire en deux semaines.

-La crise sanitaire ne permet pas aux personnes de se déplacer aisément. Des personnes sont bloquées à l'intérieur du pays alors qu'elles souhaitent se faire inscrire à Abidjan. Et vice-versa.

-Des personnes avaient voté en 2010 et/ou en 2015 mais ne retrouvent pas aujourd'hui leur nom sur la liste consultable sur le lien mis à disposition par la CEI.

-Des personnes avaient lancé le processus de renouvellement de leurs CNI depuis 2018 mais jusqu'à ce jour, elles n'ont pas leurs CNI.

Notre analyse

-Nous félicitons la CEI qui a mis à disposition un lien qui permet aux anciens inscrits de vérifier leurs noms sur la liste. Mais il ya problème quand certains ne retrouvent pas leurs noms.

-Vu que les disfonctionnements du système sont essentiellement constatés dans les régions du Sud, du Centre, de l'Ouest et de l'Est, c'est à dire les zones où l'électorat est majoritairement défavorable au RHDP selon les résultats des élections présidentielles de 2010.

Aussi, les manigances qui consistent à récupérer les pièces d'Ivoiriens pour faire établir des CNI à des non-nationaux et les Inscrire sur les listes électorales sont dangereuses et pourraient fausser le jeu électoral et la démographie ivoirienne.

Notre position

Au regard de ce qui précède, la CICI demande

-la prorogation du délai de l'opération d'enrôlement car il est impossible d'inscrire 5.400.000 nouveaux électeurs en 2 semaines alors qu'en 2015, on a mis 3 mois pour inscrire 300.000 personnes.

-De corriger les défaillances techniques des machines;

-De déconfiner Abidjan ou d'ouvrir des couloirs humanitaires pour permettre aux Ivoiriens d'aller se faire enrôler où ils veulent voter;

Le croisement des inscrits pour éliminer les doublons;

L'audit de la liste pour démasquer ceux qui n'ont pas droit d'y figurer.

Fait à Abidjan le 23 juin 2020

Le Coordonnateur de la CICI

Samba David

NB: Les titre, chapeau et sous titre sont de la rédaction.