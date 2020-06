Affaire ''Liaison amoureuse Annick Choco - Petit Denis": Toute la vérité

L’ex danseuse de Serge Beynaud, Annick Choco, aujourd’hui artiste chanteuse, a apporté des précisions sur sa supposée relation amoureuse avec l’artiste zouglou, Petit Denis.

Annick Choco: ‘’J'aime Denco depuis toute petite..."

Plusieurs spéculations sur les réseaux sociaux font état depuis quelques jours d’une relation amoureuse existant entre l’artiste zouglou Petit Denis et l’ex danseuse de l'artiste Couper décaler, Serge Beynaud, Annick Choco.

Invitée sur le plateau de l’émission de Peopl’Emik sur La 3, l’ex danseuse, désormais dans une carrière musicale, a fait savoir que sa proximité avec Denco est dûe à une nouvelle production musicale que nos deux artistes sont actuellement en train de concocter.

Cependant elle fait savoir qu’elle n’est pas du tout fermée à une relation avec l’artiste zouglou car elle saisira sa chance si jamais l’occasion se présentait.

‘’S’il me convoite, je serai flattée mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Il faut dire qu'on a travaillé ensemble. Je suis allé le voir à sa résidence pour répéter. J'habite non loin de sa résidence; donc je me rendais chez lui pour bosser. Je pouvais rester chez lui jusqu’à minuit souvent‘’, a confié Annick Choco.

Avant d'ajouter: ‘’Il faut dire que je l’aime depuis toute petite... Moi, je suis fan de lui. Donc s’il a ouvert son cœur, moi je vais djô (rentrer) … Je rêvais de le voir depuis longtemps mais c’est dans cette période de Coronavirus que j’ai eu cette opportunité…Je suis amoureuse de lui parce que c’est quelqu’un qui est fort; il chante bien et moi j’adore son style‘’, a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, Annick Choco a fait savoir que c’est par le biais de la dénommée Mariam Koné, l’ex compagne de Petit Denis, qu’elle a rencontré l’artiste zouglou. Elle ne pourrait donc pas entamer une relation amoureuse avec lui sans en informer cette dernière.

‘’Mariam, c’est une grande sœur que je respecte. Je l’aime beaucoup. Je ne cesserai jamais de lui dire merci. C’est à cause d’elle qu’aujourd’hui j’ai eu la chance de rencontrer Denco… Si elle me donne le feu vert; si elle me dit de prendre sa place, moi je m’assoie. Si jamais entre moi et Denco, quelque chose doit arriver, je vais l’informer…‘’, a affirmé Annick Choco.