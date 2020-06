Doumbia Major à Soro : "Quand le navire coule, les rats le quittent"

Doumbia Major est connu pour être un farouche adversaire politique de Guillaume Soro. Au moment où Méité Sindou vient de lâcher le député de Ferké et Générations et peuples solidaires (GPS), le fondateur du Congrès panafricain pour le renouveau (CPR) a tout simplement fait la leçon à son ancien compagnon au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI).

Doumbia Major se moque de Guillaume Soro

Guillaume Soro a perdu l'un de ses lieutenants en la personne de Méité Sindou, qui a abandonné le mouvement politique Générations et peuples solidaires. L'ex-secrétaire national à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités a annoncé son départ de la grande famille des soroistes.

"Par le présent courrier, je vous adresse ma démission du Mouvement générations et peuples solidaires (GPS). Cette démission vaudra ainsi simultanément pour mes qualités d’adhèrent, de membre du Conseil d’orientation et de coordination", a-t-il mentionné.

Un véritable coup dur pour Guillaume Soro, qui avait pourtant assurer avoir une totale confiance en Méité Sindou. Doumbia Major, loin de compatir devant ces moments difficiles que connait le natif de Kofiplé, préfère lui lancer des piques. Dans une publication sur sa page Facebook, le président du Congrès panafricain pour le renouveau fait la leçon au patron des soroistes.

"Dans la vie, il y a des gens qui te font asseoir sur un vélo sans freins et ils te poussent vers une pente où ils savent que tu vas te faire du mal", a écrit l'ex-membre de la FESCI. Il a également fait savoir à Guillaume Soro que c'est juste parce que ces gens veulent se moquer de lui au cas où il se cassait la figure en vue de rigoler de ses blessures dans le secret.

Puis Doumbia Major de conclure : "Si tu parviens à t'en sortir, ils vont venir te faire croire qu'ils ont été les artisans de ton succès, alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils t'ont poussé sur cette voie périlleuse pour que tu te blesses. Quand le navire coule, les rats le quittent pour sauver leur peau."