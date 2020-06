Football: Graves accusations contre la femme de Marc-Vivien Foé

Décédé en plein match lors de la Coupe des Confédérations 2003, Marc-Vivien Foé, a été inhumé dans son pays natal, le Cameroun. 17 ans après le drame, la famille de l’ancien footballeur est divisée, à en croire les propos de son père.

L’épouse de Marc-Vivien Foé accusée

Il y a 17 ans quasi jour pour jour, Marc-Vivien Foé, milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun perdait la vie sur le match. Agé de 28 ans, le joueur, champion d’Afrique 2002 a succombé à un malaise cardiaque lors d’une rencontre contre la Colombie en Coupe des Confédérations.

17 ans après le drame, Amougou Foé, père de l’ancien footballeur a porté de graves accusations contre Marie-Louise Foé, la veuve de son fils. Au centre de l’affaire, la gestion du patrimoine de Marc-Vivien Foé ainsi que de sa mémoire.

« Marie-Louise (la veuve de Marc-Vivien Foé ndlr) est venue semer un désordre fou au Cameroun en mon absence, je ne sais quoi faire, ni dire. Il n’y a que les enfants qui entretiennent la tombe) et son complexe tout est abandonné. Elle ne cherche que là où il y a l’argent, en 17 ans, elle n’a jamais enlevé ne serait-ce qu’une seule herbe sur la tombe de Marc-Vivien Foé », a déclaré vendredi le père Foé sur les antennes de Radio Sport Info.

Des centaines de millions détournés ?

Très remonté contre sa belle-fille, Amougou Foé a accusé celle-ci d’avoir détourné les dons reçus après la mort du milieu défensif.

« La FIFA a donné plus de 500 millions, de même que le gouvernement Camerounais qui a aussi donné. Mais cette femme a tout pris avec ses amies. On ne m’a rien donné, même pas un franc. Samuel Eto’o est même allé au domicile de Marc-Vivien Foé au Cameroun et m’a demandé par la suite qu’il voudrait croiser Marie-Louise pour entretenir ensemble le complexe, mais elle a refusé ».

Passé par l’Olympique Lyonnais et Manchester City, Marc-Vivien Foé a aujourd’hui un fils incarcéré à en croire son père. « Comment comprendre que le premier fils de Marc-Vivien Foé soit en prison pour une somme qui n’atteint même pas 200.000f ? Et qu’il y soit abandonné ? », a poursuivi Amougou Foé.

Notons que des matchs de football en hommage au défunt footballeur ont été organisés au Cameroun à l’occasion du 17e anniversaire de sa disparition.