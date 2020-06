Décès de Lance Touré "Sérapo" : Adama Dahico a perdu un guide

Lance Touré, de son vrai nom Lanciné Touré, est décédé dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin 2020. Cet acteur ivoirien quitte la scène et les caméras alors qu'il était âgé de 65 ans. Suite à sa disparition, des acteurs du monde de la culture ont exprimé leur profonde tristesse. Adama Dahico s'est souvenu d'un "guide artistique".

Adama Dahico rend hommage à Lance Touré

Qui ne se souvient du rôle de Sérapo, incarné avec brio par Lancé Touré dans la série télévisée Sida dans la cité ? Dans ce film, réalisé par Alexis Don Zigré, au début des années 90, l'acteur ivoirien a tellement bien rendu le rôle qui lui a été confié que les téléspectateurs ont vite fait de le surnommer du nom du personnage. Une chose est sûre, le talent de Lance Touré ne faisait l'ombre d'aucun doute. Il a crevé l'écran par son génie et son jeu scénique.

Absent des caméras depuis un moment, Lance Touré a quitté le monde des vivants dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin 2020 des suites d'une longue maladie, à l'âge de 65 ans. Dès l'annonce du décès de "Sérapo", Adama Dahico a tenu à lui rendre un hommage via une publication sur les réseaux sociaux.

"Je suis triste ! El Hadj Lance TOURE, plus qu'un guide artistique ! Notre grand frère, papa, papy ! Que Dieu, le miséricordieux, le compatissant, l’accueillle dans son royaume céleste", a écrit le président du "Doromikan", qui définit le disparu comme un "homme de foi et fervent croyant". Tout en présentant ses sincères condoléances à la famille biologique et artistique de Lance Touré, Adama Dahico lui a exprimé sa gratitude pour ses "cours pratiques d’humilité de modestie et de sagesse".

Outre Adama Dahico, d'autres figures du cinéma ont salué la mémoire de Lance Touré. Mahimouna Koné, alias Maï La Bombe, n'a pu s'empêcher d'exprimer sa désolation devant la disparition de son "grand-frère".