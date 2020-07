Défaite des Eléphants à la Can 2012: François Zahoui répond à Kader Keita

Le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire à la Can 2012, François Zahoui a réagi à la fracassante sortie de son ancien poulain Keita Kader qui l’a accusé de prendre de l’argent avec certains joueurs pour être classé sur l'aire de jeu.

François Zahoui: ‘’Kader Keita est mon fils, sa sortie est téléguidée‘’

Dans une bande audio publiée récemment sur les réseaux sociaux, l’ex international ivoirien Kader Keita a tenu des propos très discourtois contre le sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire à la Can 2012, François Zahoui.

''Pour moi, ce n'est pas un entraîneur. Quand on me dit qu'il a signé en Guinée, je suis étonné parce qu'il n'a pas de système de jeu (…) Il était dans un business pas possible. J'ai appris dans les coulisses qu'il prenait de l'argent avec des managers pour faire aligner certains joueurs. Nous sommes partis jouer pour le pays. Donc, il faut mettre les joueurs qu'il faut... Zahoui François, ce n'est pas un entraîneur ; il ne vaut rien. Qu'il vienne prendre les équipes de troisième division en Côte d'Ivoire d'abord avant d'aller se retrouver en Guinée'', a affirmé l'ancien joueur de l'Africa Sports.

Des propos qui avaient ébranlé la toile, et la réaction du technicien ivoirien était donc très attendue. Et elle ne s’est d'ailleurs pas fait attendre. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, François Zahoui a fait savoir qu’il ne comptait pas rentrer en clash avec l’ancien dribbleur ivoirien qu’il considère comme son fils. "Kader est mon fils. Je ne vais donc pas lui répondre sur les réseaux sociaux. Ce que je sais, c’est que sa déclaration n’est pas simple. Elle a été téléguidée à mon sens. Il y a quelqu’un qui est derrière lui. Et c’est bien dommage pour lui‘’, a répliqué François Zahoui qui a par ailleurs démenti l’information qui l’annonçait du côté de la Guinée.

«Jusqu’à preuve du contraire, je reste encore le coach de la sélection centrafricaine. Il y a beaucoup de choses qui se racontent. Mais, sachez que je suis encore en place », a-t-il déclaré avant d’ajouter: « Depuis qu’il y a eu l’incendie de ma nouvelle résidence à Bangui, je suis sollicité. Mais, pour le moment, j’ai la confiance de mes dirigeants ici. Et je voudrais saisir l’occasion que vous m’offrez pour remercier tous ceux qui me sollicitent. C’est une bonne chose. Mais, pour le moment, je suis toujours là. C’est vrai que je n’ai pas encore signé mon contrat avec la fédération centrafricaine de football pour des raisons dues, en grande partie, à la crise sanitaire à Coronavirus. Mais, je suis bien traité ici. La fédération est, en tout cas, toujours loyale avec moi. Dans le confinement, je ne manque de rien pour le moment. Je n’ai donc pas démissionné. Et ce n’est pas encore à l’ordre du jour. Le jour que je le ferai, vous serez informés par mes soins » a-t-il précisé.