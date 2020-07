Siro, déçu du régime Ouattara: "Nous sommes les derniers de la classe"

L’artiste zouglou Siro a déploré l’inaction des autorités ivoiriennes à l’endroit des artistes depuis le déclenchement de la pandémie à Coronavirus en Côte d’Ivoire.

Siro: ‘’La Côte d’Ivoire a trop d'argent. Pourquoi le gouvernement ne pense pas aux artistes‘’

Le monde de la culture est l’un des secteurs les plus affectés par l’épidémie de Coronavirus en Côte d’Ivoire. Les bars et les boîtes de nuits sont toujours fermés. Récemment, les propriétaires de ces établissements de loisirs ont lancé un SOS aux autorités ivoiriennes.

Un geste tout à fait normal pour l’artiste zouglou, Siro. ‘’C'est normal de lancer un SOS parce que cela fait quatre mois qu'ils ont des établissements qu'ils doivent payer chaque mois; ils doivent payer le personnel mais ils n'arrivent pas à le faire‘’, a déclaré Siro dans une vidéo accordée à Abidjan.net.

Siro a également fait savoir que les artistes ivoiriens sont frappés par cette pandémie. Il a déploré l’inaction des autorités vis-à-vis à des artistes tout en saluant le geste du président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, qui a pensé aux artistes de son pays.

‘’La musique ivoirienne est aussi frappée depuis près de 4 mois. Nous sommes près de 10 mille artistes et nous avons 6 mille artistes qui vivent dans la précarité. Je suis étonné que le gouvernement ivoirien ne se lève pas pour faire un geste aux artistes. Même le Burkina Faso a pensé à ses artistes. Or le Burkina n'a pas les ressources que la Côte d'Ivoire a mais le président burkinabé a pensé aux artistes burkinabé en donnant 1 milliard 3 cent millions. Mais chez nous, c'est grave. Ça fait quatre mois sans activité. Tous les artistes ivoiriens sont frappés. On essaie d'être heureux; on essaie de faire avec mais c'est dur‘’, a lancé Siro.

Avant d’ajouter: ‘’S'il y a un pays à saluer, c’est le Burkina Faso qui est un pays de culture avec le cinéma, avec même la manière de traiter les artistes. Le Burkina a pensé à ses artistes. Or nous n'avons pas les mêmes revenus. La Côte d'Ivoire a trop d’argent. Pourquoi le gouvernement ne pense pas aux artistes? En Europe, ils ont accordé des subventions aux artistes mais pas en Côte d'Ivoire. Nous sommes toujours les derniers de la classe‘’, a-t-il dénoncé.