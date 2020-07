Rentré au pays, Amadou Gon trahit un secret de Dominique Ouattara

Amadou Gon Coulibaly est rentré à Abidjan après deux mois passés à se soigner en France. Au cours de ce difficile séjour parisien, le Premier ministre a bénéficié du soutien appuyé de Dominique Ouattara. Secret qu'il a trahi dès son retour au pays, ce jeudi 2 juillet 2020.

Ce que Dominique Ouattara a dit à Amadou Gon en France

Après deux mois passés en France pour des raisons de santé, Amadou Gon Coulibaly est rentré en Côte d'Ivoire, ce jeudi. Le Président Alassane Ouattara, Dominique Ouattara, ainsi que plusieurs membres du Gouvernement et des proches étaient à l'accueil du Premier ministre ivoirien à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

À cette occasion, le chef du Gouvernement ivoirien a, au cours de son adresse à ses compatriotes, tenu à témoigner sa gratitude à l'égard de la Première Dame ivoirienne pour l'assistance qu'elle lui a apportée durant son séjour parisien.

« Je voudrais saluer la Première Dame, que j'ai eu le plaisir, l'honneur, et qui m'a procuré beaucoup de joie en me rendant deux visites pendant mon séjour à paris. Je me souviens de tous les mots de réconfort. Madame la Première Dame, merci », a déclaré Amadou Gon Coulibaly.

Puis, il ajoute : « Je vais trahir un secret, parce que quelquefois, je n'arrive pas à garder tous les secrets. Vous avez dit "Amadou, quand tu retourneras, tu seras encore plus fort". Au nom de toute la famille, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance pour votre soutien qui ne m'a jamais fait défaut et qui a été particulièrement important au cours de ces deux derniers longs mois. »

À noter que Dominique Ouattara avait affrété le Grumman 5 de la flotte présidentielle pour aller chercher Gon Coulibaly en France. Mais après trois jours d'attente sur le tarmac de l’aéroport parisien du Bourget, l'avion présidentiel est finalement rentré bredouille à Abidjan, le lundi 1er juin.