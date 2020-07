Rififi chez Mabri Toikeusse: Famoussa Coulibaly, son Dircab, choisit Gon

Famoussa Coulibaly, Directeur de cabinet d’Albert Mabri Toikeusse, continue de jeter le discrédit sur la supposée candidature du Président de l’UDPCI à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

‘’Amadou Gon est le meilleur de la génération promise par Ouattara’’ (Famoussa Coulibaly)

C’est la deuxième sortie pour le moins étonnante de Famoussa Coulibaly à moins de 4 mois des élections présidentielles. Au moment où la candidature de Mabri Toikeusse (son patron) devient progressivement une réalité, lui, le directeur de cabinet (Dircab), continue d’entretenir le flou. Il y a un mois déjà, Famoussa Coulibaly s’était permis de jeter un pavé dans la marre du président de l’UDPCI.

«Je n’ai pas connaissance de ce que le président Mabri soit candidat à la prochaine élection présidentielle de 2020. Il ne m’a pas fait cas jusqu’à ce jour de ce projet (…) A maintes reprises, j’ai clairement donné ma position et clairement dit que nous devons soutenir notre candidat qui est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mieux, nous engager à faire campagne pour qu’il l’emporte dès le premier tour», avait-il lâché dans une interview accordée à Fraternité Matin.

Plus d’un mois passé et au moment où le leader du parti arc-en-ciel est en séjour depuis plusieurs jours dans son fiel, à l’ouest du pays, pour tenter de recevoir les bénédictions de ses parents avant de se lancer dans la course à la Présidence, le député UDPCI de Divo récidive. Saluant le retour au bercail du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, absent de la Côte d’Ivoire durant deux mois pour des raisons de santé, Famoussa Coulibaly a mis les pieds dans le plat. Cette fois, encore plus clair sur son choix, l’homme vante les louanges de l’époux d’Assétou Gon Coulibaly avant de rappeler à l’ordre tous ceux qui prédisaient le non retour vivant du chef du gouvernement.

« Il est parti, il est revenu pour avoir accompli son destin, un destin construit au prix du travail bien fait, de la patience, de la persévérance et surtout de la loyauté. Il est parti, il est revenu sans aucune ride en dépit des prédictions les plus alarmistes. Certes, en politique on ne fait pas la passe à l’adversaire, mais la politique doit tout de même garder un visage humain. Sa mission essentielle est faite d’abord et avant tout pour les hommes. La vie nous est donnée par le Tout-Puissant tout comme la mort relève de sa seule et unique volonté. Jamais attaqué pour ses qualités humaines et professionnelles, le « Lion » AGC, c’est de lui qu’il s’agit, est dénigré sur la base de son état de santé comme si avoir été malade est une tare congénitale insurmontable », dénonce d’emblée le Dircab de Mabri Toikeusse.

Et pour montrer qu’Amadou Gon Coulibaly reste le profil idéal pour succéder au Président Alassane Ouattara, Famoussa Coulibaly lance une pique à tous ceux qui seraient opposés à la candidature du Premier ministre, y compris Albert Mabri Toikeusse. « Malgré les apparences de sérénité chez vos adversaires, votre retour sème la panique dans une opposition à la recherche de ses repères perdus. Face à l’adversité, vous êtes resté stoïque et focalisé sur vos objectifs qui sont ceux de la nation, faisant ainsi de vous le meilleur homme politique de sa génération et de la nouvelle génération promise par SEM le Président de la République Alassane OUATTARA », se réjouit l’ex vice-président du Conseil régional du Lôh-Djiboua.