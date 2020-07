Showbiz: Kedy offre "Lynda" aux mélomanes d’ici et d’ailleurs

Jean Louis Adiko production a présenté, samedi, à la presse, le maxi-single de l’artiste Kedy, star montante du RNB ivoirien. L' oeuvre discographique du jeune étudiant en informatique, comporte 4 titres.

"Lynda", maxi sigle de Kedy, "le Dadju ivoirien", presenté au grand public

« Lynda », c’est le titre phare du maxi-single de la nouvelle coqueluche du RNB ivoirien, Kedy, de son vrai nom, Abale Doucouré. Souvent comparé à la star franco-congolaise Dadju, l'artiste ivoirien a été révélé aux mélomanes par le Label JL Adiko production, spécialisé dans la production de clips vidéos et dans la détection de talents. D’abord Terminus, ensuite sentiment Môko, puis ‘’Linda’’, Kedy, avec sa maison de production, enchaîne des singles qui connaitront tous un franc succès, les uns après les autres.

Pour la présentation de ce Maxi-single de 4 titres, c’est le foyer des jeunes de Marcory qui a été choisi pour abriter l’évènement. La cérémonie qui s’est déroulée dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19, a consisté à faire découvrir quelques titres de cette œuvre discographique dont en exclusivité, le titre « Tombé », réalisé en duo avec l’artiste Kaya, une ivoiro-américaine également dénichée par Jean Louis Adiko.

« C’est une fierté pour moi d’être comparé à Dadju ; si on me compare aujourd’hui à Dadju c’est que d’une part j’ai travaillé », se réjouit le jeune artiste qui ne manque pas d’exprimer toute sa passion pour la musique et particulièrement pour le RNB. L’œuvre inclut les hits ‘’Dis-moi’’, ‘’Terminus’’, ‘’Lynda’’ et ‘’Sentiment Môkô’’.

La promotion de ‘’Lynda‘’, sortie en mars dernier, a été quelque peu impactée par la pandémie de la maladie à coronavirus, mais se poursuit tout de même. JL Adiko production compte dans son écurie déjà 4 artistes ( Oursontrécé, Angèle Alsina, Kaya), qui en plus de leur talent d’artiste, ont également des têtes bien-faites. La structure dirigée par Jean Louis Adiko totalise 5 mois d’existence sur le terrain de l’industrie musicale. Leur crédo: détecter des talents et les révéler au grand public.