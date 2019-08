Neymar accusé de viol: La justice brésilienne a tranché

Les nouvelles sont bonnes pour Neymar Junior. L'international brésilien, qui est au centre d'une affaire de viol, vient de voir la justice classer le dossier. Le footballeur peut se réjouir de cette décision prise par une juge de São Paulo.

Accusé de viol, Neymar revient de loin

La magistrate Ana Paula Vieira de Moraes, du tribunal de São Paulo chargé des affaires de violence contre les femmes, a finalement décidé de classer la plainte de viol contre Neymar. Selon le parquet, il manque des preuves pouvant conduire à l'inculpation de Neymar. "Il est impossible de savoir ce qui s'est passé entre quatre murs. C'est la parole de [Neymar] contre celle de [son accusatrice], et nous ne disposons pas de preuves suffisantes pour une inculpation", a notifié la juge dont les propos sont cités par Lepoint.fr.

Toutefois, Neymar n'est pas totalement sorti d'affaire, car le dossier peut être ouvert à tout moment. Mais pour l'heure, l'ex-joueur du FC Barcelone peut célébrer cette victoire qu'il vient de remporter hors du terrain. Son père ne s'est pas privé de laisser un message. "Je veux remercier tous nos amis pour leur soutien, les fans pour leurs prières et la confiance de nos partenaires, qui ont toujours cru un l'innocence de mon fils. C'est un pas de plus, un pas de géant et un pas définitif, dans ce dur chemin, ce cauchemar que nous avons vécu durant ces deux mois qui ont paru une éternité", a-t-il publié sur son compte Instagram.

Pour en revenir à l'affaire, courant mai 2019, Neymar est accusé par une jeune Brésilienne, Najila Trindade Mendes de Sousa, de l'avoir violée dans un hôtel de Paris. La présumée victime et la star du Paris Saint-Germain auraient sympathisé sur Instagram avant que Neymar lui offre un billet d'avion pour la France. Si dans la chambre d'hôtel, ils se sont adonnés à un flirt, la demoiselle soutient que Neymar est subitement devenu violent et l'a agressée sexuellement.