Ce que Tina Glamour prépare pour les fans de Dj Arafat

A quelques mois de la célébration du premier anniversaire du décès de Dj Arafat, sa mère Logbo Valentine alias Tina Glamour prépare une grosse surprise pour les chinois (fans de l'artiste).

La mère de feu Dj Arafat, Logbo Valentine alias Tina Glamour, a récemment affirmé qu’elle n’arrivait toujours pas à digérer la brusque disparition de son unique garçon.

''Cet enfant était spécial pour moi parce qu'il est mon fils unique. Il n'y a personne d'autre qui pourra remplacer Ange Didier. Jusqu’aujourd’hui, je ne crois pas. Il y a des moments où je suis assise chez moi et je me dis : mais Ange Didier, tu m'as fait ça? Tu es vraiment parti? A 33 ans, c'est trop tôt, c'est une partie de moi qui est morte, une moitié. Mais comme je suis vivante, si je pouvais donner ma vie pour que mon fils revienne. J'ai dit à Dieu, c'était injuste. Il n'a même pas eu 40 ans, pour dire 50 ans mais Dieu seul sait ce qu'il fait", avait déclaré Tina Glamour.

''Mon coeur est déchiré. C'est plus que la douleur de l'enfantement, c'est plus qu'une séparation, c'est la douleur de perdre l'enfant que toi-même tu fabriques. C'est l'enfant qui enterre ses parents. Ange Didier ne devait pas me faire ça. Il n'y a que la prière pour me consoler. Un être humain ne peut pas me consoler", avait-elle renchéri dans une interview vidéo accordée à Opera News.

A quelques semaines de la commémoration du premier anniversaire du décès du Beerus Sama, Dame Logbo Valentine prépare une surprise aux fans de son défunt fils communément appelés ‘’Les chinois‘’. Longtemps restée loin de la scène musicale, La Spendja s'apprête à sortir une chanson en hommage à Ange Didier Houon. Sous la houlette de Badro Escobar et de Yves Jay Jay Roland, deux fidèles compagnon du Daiskikan, Tina Glamour est en train de finaliser la chanson en studio, prévue pour sortir le 12 Août 2020, date anniversaire du décès du boss de la Yorogang.