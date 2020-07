Clash avec sa mère Dandi Lou Hélène: Tina Glamour s'explique enfin

Tina Glamour est revenue sur ses relations avec sa mère Dandi Lou Hélène, 4 mois après la chaude empoignade qu'elles ont eue en Février 2020.

Tina Glamour: ’’Je suis une femme incomprise et j’ai besoin d’amour‘’

Quelques mois après le décès de son fils, la mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, lors d'un passage à l’émission ‘’Rien à cacher‘’, avait révélé que son fils a été livré en sorcellerie par les membres de sa famille maternelle.

''Mon fils a été dérouté spirituellement (...) Mon fils a été victime de sorcellerie familiale, et ça vient du côté maternel. J'assume ce que je dis parce que ce sont eux qui sont venus s'exhiber dès que mon fils est décédé", avait-elle déclaré.

Avant de s'en prendre à sa propre mère, Mémé Dandi Hélène: ''Je ne peux pas comprendre que mon fils soit décédé et qu'il y ait des gens que je ne connais même pas, qui viennent patauger dans la maison de mon fils comme des reptiles. Ils font des réunions clandestines sans m'en informer. Et qui est à la tête de ça? Ma propre mère. J'aime bien ma mère mais tu ne voles pas ce qui m'appartient. Elle n'a jamais apprécié ma relation avec Houon Pierre, le père de Dj Arafat. Qu'elle reste loin des affaires concernant mon fils'', avait dénoncé Logbo Valentine

Ces propos de Tina Glamour avaient suscité à l'époque une grosse colère de la grand-mère de Dj Arafat qui est montée au créneau pour dire sa part de verité.

''Apprends à te respecter et apprends à me respecter. Tu ne m'as pas créée. Tu ne m'as pas mise au monde. C'est moi qui t'ai mise au monde… Le pouvoir de mère que tu as eu pour tuer mon garçon, j'ai aussi le même pouvoir, mais je ne vais pas l'utiliser contre toi. Il suffira que je te maudisse comme tu l'as fait à Arafat et tu periras à la minute. Je prie pour que Dieu touche ton coeur. Tu as tué mon garçon et tu veux aussi me tuer, mais tu ne m’auras pas...Le mal que tu as fait à Didier, il faut t'en repentir. Reconnais que tu as contribué à la mort bizarre de ce garçon'', avait lancé Dandi Hélène.

Plusieurs mois après cette chaude empoignade, les choses semblent être revenues à la normale entre les deux femmes chères à Dj Arafat; en tout cas si l'on s'en tient aux propos de Tina Glamour lors de la conférence de presse annonçant la célébration de l’an1 du décès de Dj Arafat.

"Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes, je n’aime pas la bagarre. J’aime mon art et je le pratique à fond. Je connais l’importance et le rôle d’une mère. Moi, j’aime ma mère… Seulement que je suis incomprise. J’ai juste besoin de respect et d’amour‘’, a soutenu la Spendja.