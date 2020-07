Présidentielle 2020 : RHDP, le cadeau que réserve Adjoumani à Gon

Les hommages à Amadou Gon Coulibaly se poursuivent en Côte d'Ivoire. Après celui rendu la veille sur l'esplanade du palais de la présidence, le RHDP a tenu sa cérémonie, ce mercredi 15 juillet, au cours de laquelle Kobenan Kouassi Adjoumani a fait une promesse pour honorer la mémoire du défunt candidat du parti.

Adjoumani, remporter la présidentielle pour Amadou Gon

Amadou Gon Coulibaly, candidat désigné du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à l'élection présidentielle de 2020, est décédé, le 8 juillet dernier. Cette foudre qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire entière, et partant, sur le parti au pouvoir, continue de faire saigner les coeurs et faire couler d'abondantes larmes aux Ivoiriens. À la suite les différents hommages de la République et ceux de ses compatriotes, l'illustre disparu sera inhumé, le vendredi 17 juillet, dans sa ville natale de Korhogo.

Ce mercredi, au palais des sports de Treichville, le RHDP a également rendu un vibrant hommage au Lion du Poro. À cette cérémonie, Kobenan Kouassi Adjoumani, transfuge du PDCI et porte-parole du parti présidentiel, a donc fait cette promesse solennelle : « Nous devons remporter les élections présidentielles dès le premier tour. C'est le plus bel hommage que nous rendrons à Amadou Gon Coulibaly. »

Notons que le RHDP n'a pas encore désigné un autre candidat après le décès de Gon. Mais selon toute vraisemblance, le Président Alassane Ouattara pourrait revenir sur sa décision de prendre sa retraite politique définitive et rempiler pour un troisième mandat. C'est du moins la révélation faite par Africa Intelligence, qui soutient que le président ivoirien a d'ores et déjà mis son premier cercle dans la confidence.