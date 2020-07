Yodé et Siro laissent un émouvant message à Carmen Sama

Carmen Sama continue de pleurer Arafat DJ, décédé le 12 août 2019 dans un tragique accident de moto à Cocody-Angré. La mère de Rafna ne cesse de bénéficier du soutien des acteurs du monde culturel. A la faveur de la sortie de leur 6e album, les chanteurs Yodé et Siro ont adressé un émouvant message à l'ancienne compagne de feu Houon Ange Didier.

Yodé et Siro font une belle dédicace à Carmen Sama

La vie de Carmen Sama a pris un tournant décisif le 12 août 2019. Ce jour-là, Houon Ange Didier, également connu en tant qu'Arafat DJ, l'homme avec qui elle partageait sa vie, va brusquement la quitter. La star du couper décaler a succombé des suites d'un accident de la circulation. La moto conduite par l'ex-patron de la Yorogang a heurté un véhicule dans la commune de Cocody, précisément au quartier Angré. Le malheur venait de s'abattre sur la jeune dame. Il faut savoir que le fils de Tina Glamour, qui avait déjà sacrifié au mariage traditionnel, se préparait à passer le cap de l'union devant le maire. Un coup dur ! Toute la Côte d'Ivoire est attristée par le départ prématuré de ce chanteur reconnu comme étant le roi du couper décaler. Les autorités ivoiriennes lui rendent un hommage national en présence de plusieurs stars de la musique, dont Fally Ipupa, Koffi Olomidé, Sidiki Diabaté. La disparition d'Arafat DJ plonge Carmen Sama dans une profonde tristesse.

Lors des obsèques d'Arafat DJ, le chanteur Siro, compagnon de Yodé, s'est fortement impliqué dans l'organisation. Il a fait partie du comité d'organisation au sein de laquelle il occupait le poste de responsable de la commission relation avec la famille du disparu. D'ailleurs, Carmen Sama lui a témoigné sa reconnaissance alors que le zouglouman fêtait son anniversaire. "Souhaitons hbd à la personne la plus généreuse et la plus humble que je connaisse", a écrit la "mère de la Chine" sur son compte Instagram.

Quand Yodé et Siro sortent leur 6e album, Carmen Sama ne manque pas de leur apporter son soutien. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit la mère de Rafna brandir fièrement son CD dédicacé par les deux chanteurs. Voici ce qui est inscrit : "Mon amour, ma soeur, la mère de la Chine, merci pour le soutien et que Dieu veuille sur toi et notre Rafna." Un message plein de tendresse, qui a été fortement apprécié par les internautes.