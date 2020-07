Album de Yodé et Siro : Al Moustapha n'est pas content

Yodé et Siro ont effectué leur grand retour sur la scène musicale ivoirienne après plus de dix ans sans sortir d'album. Dally Djédjé Gervais et Aba Sylvain Decavailles sont revenus avec le disque Héritage sous les bras. Ce sixième album des garçons de Gbatanikro, un quartier de la commune de Treichville, est au centre d'une grosse polémique à cause de la chanson On dit quoi ? Touré Al Moustapha, un acteur du showbiz ivoirien, a porté des critiques sur la dernière trouvaille des deux zougloumen.

Al Moustapha juge l'album de Yodé et Siro

Après avoir passé douze ans sans produire d'album, Yodé et Siro ne pouvaient pas espérer un meilleur retour. En effet, le disque Héritage, dès sa mise sur le marché, a suscité un réel engouement auprès des mélomanes. Dally Djédjé Gervais (Yodé) et son compère étaient attendus par les amoureux de la musique zouglou. Mais c'est surtout le titre On dit quoi ? qui a défrayé la chronique.

Dans cette chanson, Yodé et Siro critiquent sans ménage le pouvoir d'Alassane Ouattara et du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). "Le pays devient joli oh oh, y’a goudron partout, y’a lumière partout, y’a même lumière dans goudron, merci aux PPTE, soutrali des pays pauvres, mais président ton peuple a faim", entonnent Yodé et Siro dans le style qui les caractérise.

Interrogé par nos confrères de Vibe Radio, Touré Al Moustapha a jugé le dernier album de Yodé et Siro. Pour celui que l'on surnomme Don Muchacho, les deux chanteurs n'ont fait que pointer du doigt le négatif alors que "nous sommes dans un très beau pays où il y a beaucoup d’améliorations". "Je dis quand on critique, il faut dire le positif. Quand on critique, il faut reconnaitre ce qui a été bien fait. Le président a mis le paquet, il faut le reconnaitre, mais dans la chanson ça n'a pas été trop reconnu", a laissé entendre Al Moustapha.