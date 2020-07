FIF: Toute la vérité sur les « 20 millions à l'Africa pour soutenir Drogba»

Président de la section football de l’Africa sports d’Abidjan, Bahi Antoine a choisi de soutenir Didier Drogba dans le cadre de l’élection à la FIF. Plusieurs informations expliquent que ce soutien a coûté 20 millions de Francs à Didier Drogba.

FIF: Bahi Antoine parle des « 20 millions » de Didier Drogba

Président de la section football de l’Africa Sports d’Abidjan, Bahi Antoine a décidé, vendredi, d’accorder le parrainage du club vert et rouge à Didier Drogba, candidat déclaré à la présidence de la FIF. Cette décision qui a été prise alors que Vagba Alexis, président du club, a annoncé son soutien à Sory Diabaté, a suscité plusieurs commentaires dans la sphère footballistique. Des informations ont même fait état de ce que Didier Drogba aurait acquis ce soutien après avoir versé la somme de 20 millions de Francs CFA au dirigeant Oyé.

Lors d’une rencontre avec la presse en début de soirée lundi, Bahi Antoine a démenti cette information. « J’ai choisi Didier Drogba après avoir consulté la base c’est-à-dire toutes les structures de supporters. Je ne l’ai pas fait parce que j’aurai eu 20 millions de sa part. Ceux qui le prétendent devront en faire la preuve devant la justice. Si je dois prendre quelque chose avec Drogba c’est pour construire mon club et au soir de son élection. Je vaux plus que 20 millions. Je me respecte trop », a indiqué le dirigeant. Face aux journalistes, Bahi Antoine à assurer ne pas être « de cette race de dirigeants qui va mendier à la Fédération à longueur de journée ».

Bahi Antoine explique son choix

A couteaux tirés avec Alexis Vagba, Bahi Antoine Bahi accuse la FIF et le candidat Sory Diabaté de manœuvrer pour faire perdurer les divisions au sein de l’Africa Sports. A l’en croire, la fédération maintient le club vert et rouge « en prison ». Pour Bahi Antoine, Didier Drogba est « différent de Sory Diabaté ». C’est d’ailleurs pour cela que le dirigeant est convaincu que « Drogba va gagner ».

« Didier Drogba, sa candidature va être retenue et il va gagner. Parce que nous le soutenons; nous sommes derrière lui. Quel que soit ce qui se passe, il va gagner », a-t-il assuré. Pour rappel, l'Africa version Bahi Antoine est le seul club de Ligue 1 à avoir apporté son soutien à Didier Drogba. L'ancien joueur de Chelsea a besoin en tout du parrainage de 3 clubs de l'élite pour son dossier de candidature.