La «pression» se poursuit sur Ouattara, une réunion du CNS, ce jeudi

Alassane Ouattara est pressé de toutes parts, ces derniers jours. Après la journée très chargée de ce mercredi, le chef de l'État ivoirien remonte au front, ce jeudi, avec une réunion du CNS et une rencontre avec l'ambassadeur canadien.

Alassane Ouattara sur tous les fronts, ces derniers jours

À trois mois d'une élection présidentielle à suspense en Côte d'Ivoire, les journées d'Alassane Ouattara ne sont véritablement plus de tout repos. Cette pression s'est d'autant plus accrue avec le décès d'Amadou Gon Coulibaly, que les cadres du Rassemblement des houhouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ne cessent de harceler le président de la République pour qu'il se présente pour un troisième mandat.

Cependant, lors du Conseil politique du parti présidentiel, ce mercredi 29 juillet, ADO a demandé un sursis à ses camarades de parti : « Je vous demande de continuer d’avoir une pensée pour Amadou Gon Coulibaly et de me laisser le temps du recueillement pour vous donner une réponse très prochainement. » Un peu plus tôt ce même jour, le Président ivoirien a présidé un Conseil des ministres, qui a duré près de 2h 45 minutes, avec un ordre du jour bien étoffé, et de nombreux dossiers abordés au cours de cette réunion gouvernementale.

Le Président Ouattara (78 ans) n'aura pas le temps de souffler que dès ce jeudi, se tient une nouvelle réunion du Conseil National de Sécurité (CNS), sur le coup de 11h. En effet, la pandémie à coronavirus continue de se propager en Côte d'Ivoire en dépit de toutes les mesures prises par les autorités ivoiriennes pour casser la chaîne de contamination de la maladie. Avec cette nouvelle réunion, doit-on s'attendre à de nouvelles mesures de restrictions encore plus corsées à seulement trois mois du scrutin d'octobre ?

Sur l'agenda du premier citoyen ivoirien, se trouve également un entretien avec l’Ambassadeur du Canada en Côte d’Ivoire, Julie Shouldice, à la Résidence présidentielle de Cocody Riviera Golf. C'est dire combien Alassane Ouattara est sur tous les fronts en cette fin de mandat.