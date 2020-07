FIF: Vilipendé à cause de Drogba, Zokora Didier crache ses vérités

Vilipendé sur la toile pour avoir tourné le dos à son ancien capitaine, Didier Drogba, dans la course à la présidence de la FIF, Zokora Didier a dit sa part de vérité.

Zokora Didier: ''Personne n’a fait mieux que moi en Sélection avec les Éléphants"

L'ex international ivoirien Zokora Didier dit Maestro ne soutient pas son ancien coéquipier et capitaine en équipe nationale de Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'élection du successeur de Sidy Diallo au poste de président de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

En effet, l'ex pensionnaire de l'académie Mimosifcom, a accordé son soutien au candidat Sory Diabaté, l'actuel président de la Ligue professionnelle de football, qui l'a nommé en octobre 2019 en tant que conseiller technique à la Direction technique nationale de la FIF.

«Je connais Sory Diabaté depuis 2003. C’est un grand monsieur qui a apporté beaucoup à la Côte d’Ivoire. Il comprend les joueurs. Il s’adapte à toutes les situations », a-t-il expliqué. Avant de poursuivre :

«Après avoir été le vice-président de Jacques Anouma et de Sidy Diallo, il veut aujourd’hui apporter son savoir-faire au football ivoirien. Lorsque j’ai appris sa candidature, j’étais content parce que je pense que c’est le candidat idéal qui peut apporter le changement au football ivoirien. ll a de l’expérience», soutient-il.

Cependant, force est de constater que Zokora Didier fait l’objet de virulentes critiques sur la toile pour avoir tourné le dos à Drogba. Traité de jaloux par de nombreux internautes, Zokora Didier dit être déçu par cette attitude de certains ivoiriens.

‘’On me parle de jalousie…Moi Zokora Didier, je demeure le joueur le plus capé de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire avec 153 sélections. Jusque-là, personne, je dis bien personne n’a fait mieux que moi en Sélection avec les Eléphants. Je suis le tout premier joueur de l’Académie à signer un contrat PRO (professionnel) en Europe. Il y eut un temps, l’équipe type des Eléphants était composée d’au moins 9 joueurs de l’Académie. On a tous mouillé le maillot pour notre pays’’, a-t-il confié à Vibe Radio.

Puis d'ajouter: « Aujourd’hui, à cause d’une élection à la FIF, on nous insulte. Parce qu’on n’est pas avec l’autre, on est mal vu. Et pourtant chacun est libre de son choix. Même les humoristes dénigrent les joueurs ivoiriens. On ne peut plus respirer ?», a-t-il interrogé.