2020 : Gon décédé, Korhogo appelle Ouattara à être candidat

Korhogo, ville natale du défunt Premier ministre, était plus que jamais mobilisée pour voir accéder l'un de ses plus illustre fils à la Magistrature suprême. Cependant, le 8 juillet 2020, Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP à l'élection présidentielle de 2020, a succombé à un malaise cardiaque. Aussi, après l'inhumation du descendant du patriarche Péléforo Gbon Coulibaly, les élus et cadres de la région du Poro, de la Bagoué et du Tchologo appelle le Président Alassane Ouattara à se porter candidat au scrutin présidentiel pour un 3e mandat.

Présidentielle 2020 : L'appel de Korhogo pour un 3e mandat de Ouattara