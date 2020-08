FIF: Didier Drogba en grand danger après le dépôt de sa candidature?

Comme annoncé, Didier Drogba a officiellement déposé son dossier de candidature pour la présidence de la FIF ce samedi 1er août 2020.

Didier Drogba a déposé son dossier de candidature

L’ancien buteur des Eléphants de Côte d’Ivoire est arrivé au siège de l’instance fédérale en fin de journée. Sur place, une foule constituée de fans de l’ex-joueur de Chelsea était déjà bien présente. Après avoir salué ses partisans, Didier Drogba a ensuite rejoint les membres de la Commission électorale pour déposer son dossier de candidature.

Celui-ci est constitué de 8 parrainages comme le stipulent les textes de la FIF. En Ligue 1, le porteur du projet Renaissance est soutenu par l’Asi d’Abengourou, l’Africa Sports version Bahi Antoine et le Sporting club de Gagnoa. 3 clubs de Ligue 2 ont parrainé l’ancien footballeur. Il s’agit du Séwé Sports, le Lys FC de Sassandra et le Denguélé d’Odienné. Pour la D3, les clubs de Buyo et Shadrack FC ont parrainé Didier Drogba.

Des parrainages à problème pour Didier Drogba

Si Didier Drogba a bien coché dans son dossier le nom de 8 parrains, ses soutiens pourraient s’avérer compliqués à être validés par le joueur passé par l’Olympique de Marseille. En effet, le groupement d’intérêt qu’il présente est une partie de l’AMAFCI, association des arbitres qui avait organisé récemment une AG à Yopougon.

Cette rencontre avait suscité une sortie de la FIF qui a précisé ne reconnaitre que l’AMAFCI présidée par Coulibaly Souleymane. Pour ce qui est des clubs de Ligue 1, seul l’ASI d’Abengourou peut être considéré comme un acquis par Didier Drogba.

De fait, l’Africa Sports qui le soutient est une branche du club présidée par Bahi Antoine. Quand on sait que le président reconnu pour l’heure par la FIF est Alexis Vagba qui a apporté son soutien à Sory Diabaté, on peut valablement émettre des doutes sur ce parrainage de l’Africa. Quant au Sporting Club de Gagnoa, il apparait sur les listes des 3 candidats.

La Commission électorale pourrait donc décider de rejeter les 3 parrainages. Si Didier Drogba a franchi une première étape avec le dépôt de son dossier, difficile de dire avec assurance si l’ancien capitaine des Eléphants sera candidat pour l’élection du 5 septembre prochain.