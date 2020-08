Candidat à la FIF, Didier Drogba: "Nous ne sommes jamais seuls"

Didier Drogba a déposé son dossier de candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football samedi. Accompagné par plusieurs dizaines de partisans, l’ancien attaquant des Eléphants est certainement le candidat le plus soutenu par le public ivoirien.

Didier Drogba parle après le dépôt de sa candidature

C’est une véritable démonstration de force que Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) a réalisé samedi. L’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire a été accompagné par plusieurs dizaines de partisans dans les locaux de l’instance fédérale pour y déposer sa candidature à la présidence de la FIF. Après cet acte, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a laissé un message sur les réseaux sociaux en fin de journée du dimanche.

« L’Homme a trois juges: Dieu, sa Conscience et le Peuple. Nous ne sommes jamais seuls. Merci pour le soutien », a écrit le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale. Didier Drogba a illustré cette publication avec des images de lui en pleine communion avec les nombreux supporters venus spontanément l’accompagner. Le joueur révélé à Guingamp a pu une fois de plus démontrer que sa popularité en Côte d’Ivoire ne souffre d’aucune contestation.

Didier Drogba pas sûr d’être candidat

Très attendu par ses partisans et plus globalement par le public sportif ivoirien, cet acte posé par Didier Drogba samedi ne lui ouvre cependant pas encore la route vers une succession de Sidy Diallo. De fait, il faut d’abord pour cela que le dossier présenté par l’initiateur du projet Renaissance, soit validé par la Commission électorale et ce n’est pas encore gagné. De fait, la candidature de Didier Drogba est parrainée par l’Africa Sports, l’As d’Abengourou, le Sporting Club de Gagnoa, trois clubs déjà inscrits sur les listes des candidats Sory Diabaté et Idriss Diallo.

En outre, Didier Drogba a été parrainé par l’Africa Sports de Babi Antoine et non l'équipe d’Alexis Vagba, président du club. En plus de ces zones d’ombre avec les clubs, l’ancien attaquant vedette des Eléphants est soutenu par une branche de l’association des arbitres non reconnue par la FIF. La branche légale de l’AMAFCI, amicale des arbitres ayant décidé d’accorder son parrainage à Sory Diabaté. Comme les autres candidats, Didier Drogba est donc suspendu aux lèvres de la Commission électorale dont les résultats sont attendus dans les prochains jours.