FIF: Souleymane Kamagaté lance une pique à Drogba et choisit Idriss

Le promoteur de spectacles ivoirien, Souleymane Kamagaté alias L'Homme Saga s’est invité dans le débat autour des élections à la Fédération ivoirienne de football (FIF).

FIF: Souleymane Kamagaté se dit convaincu par Idriss Diallo

L’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, est incontestablement le candidat qui est plébiscité par une grande majorité des ivoiriens pour succéder à Sidy Diallo au poste de président de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Bien que sa candidature soit comprise, l’ancien buteur de Chelsea a largement remporté la bataille des réseaux sociaux au point où ses détracteurs affirment que ‘’ce n’est pas Facebook qui vote‘’.

Toute personne qui ose critiquer Didier Drogba est automatiquement foudroyé d’invectives par des internautes. Bien que Didier Drogba ait appelé ses fans à la retenue, ces derniers qui ne supportent pas que leur icône soit vilipendé, répliquent de manière très fracassante. Zokora Didier, Cyrille Domoraud, Guy Demel Roland, les journalistes Mamadou Gaye et Baga Sivori, entre autres, en ont fait les frais.

Souleymane Kamagaté alias L’Homme Saga s’est invité dans le débat autour de cette élection après que des arbitres ont décidé d'accorder leur parrainage à Didier Drogba. ‘’Maintenant que Didier Drogba est candidat, nous sommes heureux. Quelqu’un pour m’indiquer un endroit où je peux lire les différents programmes des candidats pour les élections de la FIF ?‘’, a-t-il posté sur son compte Facebook.

Avant de revenir à la charge quelques heures plus tard: ‘’Je viens de finir de lire son programme (Idriss Diallo). J’ai été convaincu. J’attends de lire les autres programmes‘’. Cette deuxième publication de Souleymane Kamagaté a bien évidemment suscité la réaction de plusieurs internautes dont la plupart n’ont pas du tout apprécié ses écrits.

‘’Non non, ils sont allés te convaincre. Je ne suis pas d’accord avec toi. Lis le programme de Didier Drogba et tu verras la différence‘’, a écrit un internaute, quand un autre affirmait ceci: ‘’Tu aurais pu attendre de lire pour les autres avant de donner un avis général. Sinon ça se voit que tu as fait ton choix. Donc arrête de nous emmerder‘’, a-t-il interpellé.