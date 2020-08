FIF: Sory Diabaté attaque l'intérieur du pays, voici ses soutiens

Candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Sory Diabaté est bien décidé à convaincre les électeurs. Dans ce sens, le vice-président de la Fédé a initié depuis ce lundi une tournée à l’intérieur du pays.

Sory Diabaté attaque l’intérieur du pays

Vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sory Diabaté est candidat déclaré à la présidence de l’instance dirigeante. Ancien collaborateur de Jacques Anoma et plus récemment de Sidy Diallo, l’actuel président de la Ligue professionnelle de football a officiellement déposé sa candidature devant la Commission électorale de la FIF jeudi dernier. Passée cette étape, Sory Diabaté a entamé depuis ce lundi une tournée à l’intérieur de la Côte d’Ivoire.

Ainsi, s’est-il rendu à Adzopé et Abengourou pour présenter son programme pour le football ivoirien. A Adzopé, Sory Diabaté a échangé avec les autorités préfectorales à qui il a remis copie de son programme pour la FIF. Arrivé en fin de journée à Abengourou, le candidat a été reçu par les présidents de l’Asi d’Abengourou et du CO Monadjoce, deux présidents de clubs qui soutiennent sa candidature.

La liste des soutiens de Sory Diabaté connue

S’il est élu président de la Fédération le 5 septembre prochain, Sory Diabaté va collaborer avec une équipe de 17 personnes au sein du Comité exécutif. Au sein de cette équipe, on retrouve des banquiers, des chefs d’entreprises, des hommes de droit ou encore des professionnels du monde de la santé. Pour cette élection, ce sont 45 membres de la Fédération qui ont décidé de parrainer l’actuel vice-président de la FIF.

Il s’agit de 8 clubs de Ligue 1, 10 clubs de Ligue 2, 24 clubs de D3 et 3 groupements d’intérêts du football. Selon ses proches, la campagne du candidat devrait prendre un coup d’accélérateur dans les prochains jours avec notamment des rencontres avec d’autres dirigeants de clubs.