FIF: Sory Diabaté va sortir la grosse artillerie contre Drogba et Idriss

Vice-président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) et candidat déclaré à la présidence de l’instance, Sory Diabaté est quasiment assuré d’être déclaré candidat officiel. Selon nos informations, celui qui est également patron de la Ligue professionnelle de football va prendre une nouvelle orientation dans sa campagne à partir de ce lundi.

Sory Diabaté va mettre les bouchées doubles

Premier candidat à avoir obtenu le soutien d’un groupement d’intérêts dans la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Sory Diabaté veut donner un coup d’accélérateur à sa campagne. Selon nos informations, le vice-président de la FIF préside ce lundi une réunion stratégique avec ses équipes. Objectif, entamer la dernière ligne droite de la campagne qui doit le conduire au sommet de la Maison de verre en septembre prochain.

Quelque peu discret depuis le décès du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, Sory Diabaté pourrait être plus présent dans les médias et surtout au contact des électeurs dans les prochains jours. Déjà assuré du parrainage des anciens joueurs et des arbitres, le candidat revendique également le soutien d'une cinquantaine de clubs.

Un Sory Diabaté plus visible et offensif?

Moins populaire que Didier Drogba sur les réseaux sociaux, Sory Diabaté pourrait également songer à corriger cette tare. Car, s’il peut se targuer d’avoir le soutien d’un important nombre d’électeurs, l’ancien président de l’ES Bingerville est moins populaire sur la toile ivoirienne. Ce fait va-t-il faire changer de stratégie à Sory Diabaté? Il n’est pas incohérent de le penser.

L’ancien collaborateur de Jacques Anoma pourrait donc choisir d’être plus visible sur la toile en mettant en avant son programme pour ce scrutin. Opposé à Didier Drogba et surtout à Idriss Diallo, l’ancien Secrétaire général de la FIF du temps de Jacques Anoma, va donc, à partir de ce lundi, sortir la grosse artillerie.