Eunice Zunon: "Le mariage d'Arafat avec Carmen Sama m’a fait rire"

La web influenceuse ivoirienne Eunice Zunon a fait de grosses révélations sur ses rapports avec feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

Eunice Zunon: ‘’Carmen Sama et moi, étions des rivales‘’

Recrutée en tant que chroniqueuse à l’émission Peopl’Emik diffusée sur la troisième chaîne de télévision nationale (La 3), Eunice Zunon n’avait pas du tout été tendre envers Carmen Sama lors du premier passage de Tina Glamour à ladite émission qui avait pour thème du jour : « 7 mois après le décès de DJ Arafat, sa femme fait déjà le show ».

En effet, "BB Bouche pointue" avait sévèrement condamné les sorties en boite de nuits de la mère de la petite Rafna Houon, ainsi que ses apparitions sur les réseaux sociaux, seulement quelques mois après le décès de son conjoint, Dj Arafat.

”Si Mael ou Ézéchiel font cela, on dira qu’ils veulent ressembler à leur père, mais Carmen est la femme de Dj Arafat et donc on ne peut pas accepter cela”, avait déclaré Eunice Zunon, traitée de jalouse par des internautes.

Eh bien! La web influenceuse est passée aux aveux mercredi 5 août 2020. Invitée à la même émission, Eunice Zunon a fait savoir qu’elle était réellement amoureuse du roi du Couper décaler qui lui avait même fait des avances. Chose qu’elle dit avoir refusée car le seul obstacle à cette union était la femme du Beerus Sama, la belle Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama.

‘’Lui et moi, on pouvait être ensemble. J’ai aimé Arafat d’un amour très amoureux mais je ne peux pas être avec un homme qui est déjà avec quelqu’un. Je me respecte. Donc je ne rentre pas dans ce genre de problème…Si Arafat n’était pas avec quelqu’un, surtout que moi j’étais célibataire, on allait être en couple aujourd’hui…Lui et moi, on s’est respecté. Il savait très bien qu’il ne pouvait pas me prendre pour faire une deuxième femme’’, a confié Eunice Zunon avant d’ajouter: ‘’Elle (Carmen Sama) et moi, nous sommes rivales puisque j’ai aimé l’homme avec qui elle était. Mais je n’ai pas de problème avec elle. J’ai accueilli leur mariage traditionnel avec beaucoup de rigolade; ça m’a fait rire...‘’, a-t-elle lâché.