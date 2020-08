Dj Arafat, sa petite sœur Carla, déçue de Tina Glamour, veut mourir

Dj Arafat n'est plus, mais pas une semaine ne passe sans qu'il ne soit cité dans l'actualité en Côte d'Ivoire. Cette fois, c'est Bb Carlo, sa sœur, qui fait le buzz pour ses complaintes contre sa mère Tina Glamour. La jeune femme, mal en point et sans ressources financières, appelle sans succès à l'aide sa maman.

La sœur de Dj Arafat, Bb Carla '' Maman Tina Glamour, tu veux m'enterrer"

La sœur de DJ Arafat, Carla Keke, plus connue sous le nom de Bb Carla, a récemment été au centre de vives polémiques sur la toile. En effet, sa mère, Tina Glamour est accusée de négliger sa fille dont l'état de santé est jugé préoccupant. Gravement blessée au pied, la jeune fille risquerait l'amputation, selon la rumeur. Sans grands moins et en l'absence de Dj Arafat qui l'aidait financièrement, elle s'est tournée vers Tina Glamour, la mère de la Chine - nom des fans de l'artiste.

Selon les informations que nous avons reçues, c’est Badro Escobar, un des amis fidèles de Dj Arafat - le Beerus Sama pour ses intimes - qui avait pris à sa charge les soins de la sœur cadette de son défunt compagnon. À l'occasion de la conférence de presse de lancement de la commémoration de l'an 1 du décès de Dj Arafat qui s'est tenue le 13 juillet dernier, la mère du Daishikan, Tina Glamour était revenue sur ces accusations portées contre elle.

"Si je ne pouvais pas m’occuper de mon enfant, je ne l’aurais pas gardé. J’aurais avorté", a-t-elle lancé. "Entre elle et Dj Arafat, il y a 14 ans bien comptés. J’ai eu mes 3 enfants par amour, donc qu’on arrête de raconter n’importe quoi. J’ai été choquée. Ma fille sort d’hôpital et on va rentrer à la maison. Alors qu’on ne prend pas mon nom pour raconter n’importe quoi », a lancé Logo Valentine, dit Tina Glamour. Quelques jours après ces propos tenus par la mère de l'ancien artiste, Bb Carla a publié un message sur ses réseaux sociaux qui montrent clairement un malaise dans sa relation avec sa mère. En effet, Carla accuse sa mère de vouloir la laisser mourir.

Carlo veut rejoindre Arafat Dj

"Bonsoir à toutes et a tous. Je ne suis pas loin de la mort, mais sachez une chose, j'aime ma maman malgré son comportement. Elle reste ma mère. Oui je reconnais que je n'ai pas grandi comme mes autres amis, mais pas grave, je ne peux pas tout dire ici. Mais sachez que si j'aime ma mère, c'est que j'aime mon père. Mais papa et maman, vous me rejetez aujourd'hui parce que je suis malade. Je reconnais que je ne suis pas bonne comme enfants, mais que dieu accepte mon âme comme "mon petit grand frère" je sais que c'est là-bas qu'est ma place, auprès de lui. Maman Tina, je m'adresse à toi. Tu veux m'enterrer là tu seras à l’aise ? Ne t'inquiète pas, tu le feras je le sens. Là toi et papa vous allez être à l’aise dans votre vie. Merci, c'est mon dernier message que vous aurez de moi. Que dieu vous bénisse", c'est l'effroyable message diffusé cette nuit par la jeune dame sur sa page Facebook.

De son côté Tina Glamour n'est pas restée silencieuse. '' Personne ne peut aimer mon fils que moi '' a-t-elle posté sur Facebook.